Богдан про переговори з Росією: Не знаю як, але говорити треба

Чи готова команда Президента України Володимира Зеленського сідати за стіл переговорів з ватажками проросійських бойовиків на Донбасі? Як у Зеленського планують вести перемовини з Росією? Керівник Адміністрації Президента Андрій Богдан відповів на гострі запитання журналістів в ефірі програми "Право на владу" 23 травня.

Про переговори з бойовиками

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Запитання журналіста:

– Який сенс говорити про домовленості з Росією щодо миру на Донбасі, якщо Росія говоритиме лише те, що говорила і раніше – "ідіть і домовляйтеся з Л/ДНР"? Ви готові сісти за стіл переговорів з ватажками бойовиків?

Відповідь Андрія Богдана:

– Вони не є самостійними суб'єктами. Вони не приймають рішення. А сенс перемовин з Росією хоча б у тому, щоб повернути наших людей звідти.

Як говорити з Росією

Запитання журналіста:

– Чи можливі будь-які мирні переговори з Росією, якщо вона не поверне Крим?

Відповідь Андрія Богдана:

– Крим – це Україна. І журналістам пора перестати ставити це запитання – воно принизливе.

Запитання журналіста:

– Але як ви фізично збираєтеся домовитися з Росією, яка не збирається віддавати Крим?

Відповідь Андрія Богдана:

– Я не знаю. Але розмовляти треба.

До слова, у цій же програмі нардеп Єгор Соболєв зазначив, що "Путіна не зупинить жодна угода".

Також Голова Адміністрації Президента Андрій Богдан розповів, що у перші 100 днів президентства Володимира Зеленського його команда боротиметься з корупцією перш за все "власним прикладом, відкритістю і можливістю критики та покарання навіть своїх членів".