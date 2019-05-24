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      Богдан про переговори з Росією: Не знаю як, але говорити треба

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      Андрій Богдан, керівник Адміністрації Володимира Зеленського
      Андрій Богдан, керівник Адміністрації Володимира Зеленського / Screenshot з ефіру "1+1"

      Чи готова команда Президента України Володимира Зеленського сідати за стіл переговорів з ватажками проросійських бойовиків на Донбасі? Як у Зеленського планують вести перемовини з Росією? Керівник Адміністрації Президента Андрій Богдан відповів на гострі запитання журналістів в ефірі програми "Право на владу" 23 травня.

      Про переговори з бойовиками

      Читайте також: Богдан про референдум щодо мирних угод з Росією: не погано питати в українців, чого вони хочуть

      Запитання журналіста:

      – Який сенс говорити про домовленості з Росією щодо миру на Донбасі, якщо Росія говоритиме лише те, що говорила і раніше – "ідіть і домовляйтеся з Л/ДНР"? Ви готові сісти за стіл переговорів з ватажками бойовиків?

      Відповідь Андрія Богдана:

      – Вони не є самостійними суб'єктами. Вони не приймають рішення. А сенс перемовин з Росією хоча б у тому, щоб повернути наших людей звідти.

      Як говорити з Росією

      Запитання журналіста:

      – Чи можливі будь-які мирні переговори з Росією, якщо вона не поверне Крим?

      Відповідь Андрія Богдана:

      – Крим – це Україна. І журналістам пора перестати ставити це запитання – воно принизливе.

      Запитання журналіста:

      – Але як ви фізично збираєтеся домовитися з Росією, яка не збирається віддавати Крим?

      Відповідь Андрія Богдана:

      – Я не знаю. Але розмовляти треба.

      До слова, у цій же програмі нардеп Єгор Соболєв зазначив, що "Путіна не зупинить жодна угода".

      Також Голова Адміністрації Президента Андрій Богдан розповів, що у перші 100 днів президентства Володимира Зеленського його команда боротиметься з корупцією перш за все "власним прикладом, відкритістю і можливістю критики та покарання навіть своїх членів".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Богдан Україна – Росія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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