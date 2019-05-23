Зеленський, Путін, референдум: про які переговори із Росією ідеться та чому це всіх обурює

Чим більше представники команди президента України Володимира Зеленського говорили про проведення референдуму, який стосуватиметься мирних переговорів з Росією, тим сильніше це напружувало активістів. До чого це призвело – читайте у статті 24 каналу.

Зустріч президента із ветеранами війни, волонтерами та активістами історію із референдумом не дуже прояснила. Тому давайте розбиратись, що саме відбувалось на зустрічі та чому питання цього референдуму так обурює всіх, хто причетний до війни на Донбасі.

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Про який референдум всі говорять?

Про той, ідею якого озвучив голова Адміністрації Президента Андрій Богдан. За його словами, команда шостого українського гаранта Володимира Зеленського розглядає питання щодо винесення на всенародний референдум досягнення мирних домовленостей з Росією. При цьому він зазначив, що у Зеленського не будуть озвучувати ймовірні "червоні лінії", які глава держави не перетинатиме, проводячи переговори з РФ.

Чому це обурило військових та родичів загиблих?

Тому що переговори із Росією – саме та тема, де червоні лінії мають бути.

Взагалі, представники різних громадських організацій та ініціатив нарахували таких "червоних ліній" значно більше. При цьому вони наголосили, що їх перетин "буде індикатором того, що президент не прагне справжніх демократичних змін, не хоче постання чеснішого і відповідальнішого урядування, хоч обіцяв це під час виборів".

При цьому тема референдуму є особливо важливою через те, що як сформулював народний депутат Остап Єднак, "винесення питання мирних домовленостей з країною-агресором на референдум є реальною загрозою для української державності та може призвести до її втрати".

Відтак, родичі загиблих організували під приміщенням Адміністрації Президента акцію, аби нагадати, що вони пам’ятають досвід останніх "референдумів", які були організовані на тепер уже окупованих територіях Донбасу та Криму, та як ніхто знають, якими бувають наслідки.

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Акція почалась із того, що 22 травня до Адміністрації прийшла ветеранка 25-го батальйону "Київська Русь" та вдова загиблого бійця 30-ї бригади Юлія Кирилова.

23 травня до неї приєднались ще десятки родичів загиблих українських воїнів.

Чому відбулась зустріч Зеленського із волонтерами?

Тому що на таку акцію потрібно було реагувати.

Президент Зеленський запросив представників активістів до себе. Розмова тривала близько години, загалом були присутні п’ять активістів. Засновниця "Волонтерської сотні "Доброволя" Наталія Воронкова, яка була запрошена на зустріч з Зеленським, розповіла 24 каналу про що саме вони говорили:

Про суть референдуму: "Президент нам пояснював, що він називає це "референдум", але сприймає це як опитування. Ми зазначили, що "референдум" – те слово, яке має негативне сприйняття у суспільстві після подій у Криму та на Донбасі. Тому говорити про референдум – це плювок на всіх наших хлопців, які загинули у цій війні. Ми також зауважили, що коли голова АП говорить щось, що ми не так розуміємо, то потрібно виходити і пояснювати суспільству, що саме відбувається".

Про тему цього референдуму-опитування: "Незрозуміло, якою може бути тема цього опитування чи референдума. Якщо ми говоримо про перемовини із Росією – то це прийнятно. У нас існують "мінські перемовини". Але якщо ми говоримо про мирні перемовини із Росією – це інше питання. Ми йому пояснили, що суспільство сприймає це так, ніби Україна має позицію слабкої сторони, яка буде говорити про мирні домовленості із Росією. Звичайно, що для нашої країни це є неприйнятно, тому що із агресором ніколи не можна так говорити".

Про те, чи можна не називати це "референдумом": "Ми попросили змінити назву, у цьому нам було відмовлено. Тому що, як пояснили, "референдум" був прописаний у його передвиборчій програмі. Як це опитування буде технічно відбуватись – поки що незрозуміло, пояснень ми не отримали. Нам почали пояснювати, що воно буде проведено не прямо зараз. Але якщо така заява була зроблена, то потрібно продумати ресурси, методи і засоби, через які таке буде реалізовано. Ми ставили питання, як президент буде дізнаватись про думку справжніх українців, які лишаються на окупованих територіях у Донецьку, Луганську і Криму. Вони мають право висловити свою думку. Але відповіді ми також не отримали, він сказав, що із жителями цих територій вони будуть спілкуватись через абсолютно нову інформаційну політику. Але яка саме вона буде – поки що не зрозуміло".

Про кіберактивістів: "Було поставлено питання щодо людей, які брали участь у Кіберальянсі. Вони займались інформаційною політикою у цій війні. Вони зараз не відчувають себе у безпеці. Деякі з них уже заявили, що вони зараз припиняють свою діяльність, бо не впевнені у власній безпеці та безпеці своїх родин. Зауважили президенту, що він має подумати, як Україна може забезпечити безпеку цих людей".

Чи почув президент волонтерів?

Він їх вислухав. Чи почув – поки не ясно.

Два позитивних моменти. Президент сказав привселюдно: "Росія – це агресор, який вбиває наших хлопців". Він сказав, що не готовий жертвувати ані клаптиком нашої території. Він попросив трохи часу аби розібратись із мінськими домовленостями,

– сказала Воронкова.

Тім Златкін, який також був присутній на цій зустрічі, також розповів, що Зеленський і активісти домовились, що вони створюють велику робочу групу регулярного діалогу з волонтерами та громадськістю. Якою будуть результати її діяльності – побачимо.

Після цієї зустрічі Зеленський також окремо пояснив, що ця його ініціатива "не має законодавчої ініціативи – це спосіб з’ясувати думку суспільства".

Чому задумка із референдумом – це небезпечно?

Тому що це може бути спробою маніпуляції.

"Дуже важливо, як буде сформульовано питання на референдумі. Чесно кажучи, на попередніх референдумах питання дуже часто ставились маніпулятивно. Наприклад, якщо спитати "Чи згодні ви поліпшувати відносини із Росією, щоб зупинити військові дії і щоб не гинули люди", тут однозначно буде позитивний результат. По-третє, я би не стала проводити такий референдум, тому що він покаже, наскільки діляться регіони. Це буде просто така, я би сказала, провокація, яка покаже, що Україна ділиться за цією позицією", – наголосила 24 каналу науковий керівник фонду "Демократичні ініціативи" соціолог Ірина Бекешкіна.

Я боюсь, що це може бути просто спробою "народного підтвердження" тих рішень, які вже будуть ухвалені, аби показати, що народ – вже "за". Потрібен закон і потрібно знати, як будуть сформульовані питання. Тут, на жаль, завжди присутній елемент маніпуляції,

– підкреслила вона.

Тому що останнім часом з’являється багато повідомлень про дивні події, які пов’язані зі спробами з’ясувати, як українці сприймають ідею мирних переговорів. На їхньому тлі заяви про референдум виглядають особливо неприємно.

Наприклад, 23 травня фонд "Повернись живим" опублікував на своєму сайті інформацію про те, що розпочалося опитування військових про їхнє ставлення до можливих перемовин з бойовиками "ДНР" та "ЛНР". За інформацією Фонду, документ був підписаний та вступив у силу 18 травня 2019 року.

Між тим, за даними джерел Фонду серед військових, на нараді 18 травня 2019 року у вже екс-начальника Генштабу Муженка говорили про можливі перемовини з Росією, а не з бойовиками "республік". І зрозуміти треба було ставлення суспільства до цього, а не військових. Пізніше новий начальник Генерального штабу Руслан Хомчак цю ініціативу скасував.

Ще раніше журналісти 24 каналу з’ясували, що бойовики так званих "ЛНР" та "ДНР", які більше не мають змоги воювати, через соцмережі зв’язуються із українськими ветеранами та намагаються підтримувати спілкування. В тому числі – і обговорюючи питання можливої взаємодії між ветеранами.

Аби зрозуміти, як це працює, журналісти 24 каналу навіть зв’язались з одним таким бойовиком "ДНР", який доволі активно намагається спілкуватись із ветеранами російсько-української війни. Під час розмови він, в тому числі, доволі активно намагався пояснити доцільність "мирних переговорів".

Що цікаво, дуже подібні тези, подібні до тих, які ми почули від російського бойовика "ДНР", днями у своєму інтерв’ю повторила колишня бранка Кремля Надія Савченко, коли говорила, що вона розуміє проросійських бойовиків, які взяли до рук зброю, бо вони мають "гордість".

Чи дійсно буде референдум?

Побачимо. На зустрічі із волонтерами та активістами Зеленський пояснив, що це – не те що може бути проведене вже сьогодні. Однак про якісь більш конкретні терміни він не говорив.

При цьому також нагадаємо, що найближчим часом законним способом референдум провести не вийде. В Україні зараз просто немає закону про референдум – попередній був скасований Конституційним судом, а новий депутати ще прийняли. Здається, допоки Україна не отримає новий парламент – і не приймуть.

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