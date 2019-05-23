Зеленський назвав Росію агресором: відео
Президент України Володимир Зеленський публічно назвав Російську Федерацію агресором.
Відповідну заяву Зеленський зробив під час доповіді на ІТ-конференції iForum, повідомляє кореспондент 24 каналу.
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"Ми сьогодні, як би прикро це не звучало, програємо Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Грузії, Молдові, країнам Балтії та агресору", – наголосив Володимир Зеленський.
Окрім того, президент України зазначив, що переговорів з Росією не буде.
Володимир Зеленський назвав РФ агресором: дивіться відео
Напередодні під час інавгураційної промови Володимир Зеленський заявив, що головне завдання України – припинення війни на Донбасі. Президент запевнив, що готовий на все задля того, щоб наші герої не гинули.
Інавгурація Володимира Зеленського: дивіться відео
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