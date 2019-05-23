Зеленский назвал Россию агрессором

Президент Украины Владимир Зеленский публично назвал Российскую Федерацию агрессором.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время доклада на ІТ-конференции iForum, сообщает корреспондент 24 канала.

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"Мы сегодня, как бы обидно это ни звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, президент Украины отметил, что переговоров с Россией не будет.

Владимир Зеленский назвал РФ агрессором: смотрите видео

Накануне во время инаугурационной речи Владимир Зеленский заявил, что главная задача Украины – прекращение войны на Донбассе. Президент заверил, что готов на все ради того, чтобы наши герои не погибали.

Инаугурация Владимира Зеленского: смотрите видео