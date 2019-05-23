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      Зеленский назвал Россию агрессором

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      Зеленский назвал Россию агрессором
      Зеленский назвал Россию агрессором / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский публично назвал Российскую Федерацию агрессором.

      Соответствующее заявление Зеленский сделал во время доклада на ІТ-конференции iForum, сообщает корреспондент 24 канала.

      Читайте также: Петиция за отставку Зеленского появилась на сайте президента: уже собрано 25 тысяч голосов

      "Мы сегодня, как бы обидно это ни звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", – подчеркнул Владимир Зеленский.

      Кроме того, президент Украины отметил, что переговоров с Россией не будет.

      Владимир Зеленский назвал РФ агрессором: смотрите видео

       

      Накануне во время инаугурационной речи Владимир Зеленский заявил, что главная задача Украины – прекращение войны на Донбассе. Президент заверил, что готов на все ради того, чтобы наши герои не погибали.

      Инаугурация Владимира Зеленского: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Новости России Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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