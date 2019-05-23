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      Петиция за отставку Зеленского на сайте президента уже собрала 31 тысячу голосов

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      Петиция об отставке Зеленского - петиция за отставку набрала 31 тысячи голосов
      Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

      Петиция за отставку Зеленского по состоянию на 17 час уже собрала 31 тысячу подписей из необходимых 25. По словам автора петиции, голосование за новоизбранного президента было протестным, а он на самом деле не имеет поддержки 73% избирателей.

      Автором петиции является Максим Безрук. Он отметил, что первые заявления и действия Зеленского в должности гаранта - разочаровывают.

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      Как говорится в петиции, пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Зеленский начал приписывать народной воле собственные прихоти.

      Складывается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины,
      – написано в тексте петиции.

       

      петиція проти зеленського
      Скриншот петиции об отставке Зеленского

      Для того, чтобы петицию рассмотрел президент, она должна набрать 25 тысяч голосов за 92 дня.

      Позже на сайте появилась еще одна петиция об отставке Владимира Зеленского, автором которой является Вадим Михальский. Он пишет о требовании отставки Президента в случае невыполнения обещаний в течение 6 месяцев от начала его президентства.

      Если действующий президент Украины Владимир Зеленский в срок 6 месяцев не выполнит своих предвыборных обещаний (снятие неприкосновенности депутатов, судей, министров, президента; просмотр цены на коммунальные услуги; суд над всеми, кто грабил и уничтожал в украинское государство; достойные зарплата, пенсия и соцвыплаты и т. п), тогда Владимир Зеленский должен подать в отставку,
      – говорится в тексте петиции.

      Отметим, что электронная петиция уже собрала почти 5 тысяч подписей.


       

      Вторая петиция об отставке Зеленского

      Стоит отметить, что Владимир Зеленский на посту Президента Украины лишь 4-й день.

      Смотрите видео: ключевые моменты инаугурации Зеленского

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины
      Источник: 24 канал
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