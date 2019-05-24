Петиция за отставку Зеленского: сторонники президента сделали контрход

На сайте электронных петиций к президенту Украины появилось 12 заявлений, в которых граждане просят отменить петицию за отставку Владимира Зеленского. Последняя по состоянию на 8 часов 24 мая уже собрала более 41 тысячи подписей из необходимых 25.

Заявления же "Отменить петицию №22/053360-эп "За отставку президента Украины Владимира Зеленского" оказались не такими популярными. Все они зарегистрированы 23 мая и пока собрали недостаточно подписей.

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Меньше всего голосов у петиции №22/054126-эп – 890, больше всего у №22/053988-эп – 7600. Остальные 10 петиции набрали в среднем по 1500-2000 голосов.

На сайте президента сторонники Зеленского собирают подписи против петиции за его отставку: смотрите галерею

"Предлагаю отменить петицию №22/053360-эп "За отставку президента Украины Владимира Зеленского", которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается. Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень упорная борьба", – говорится в петиции Леонида Яценко, которая набрала больше всего голосов.

Глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что в команде главы государства Владимира Зеленского воспринимают как шутку петицию с требованием об отставке президента.

Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно даже как смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда истекают полномочия президента, и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента,

– сказал Богдан.

Заметим, что к фигуре Богдана на посту главы АП также не все украинцы относятся с благосклонностью. Так, на сайте президента Украины 23 мая зарегистрировали петицию с требованием уволить Андрея Богдана с должности главы Администрации Президента. Автор петиции утверждает, что Богдан не имеет права занимать эту должность на основании Закона Украины "Об очищении власти" (люстрации). Ведь в 2010-2011 и в 2013-2014 годах Богдан работал на должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в правительстве премьера Николая Азарова. В 2014 году Богдан уволился с должности по собственному желанию.

Согласно закону "Об очищении власти", в течение 10 лет (то есть до 2024 года) должности, которые подлежат люстрации, не могут занимать те, кто занимал не менее 1 года должность в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года и не был уволен в этот период по собственному желанию. В частности, в законе указана должность, которую занимал Богдан, – правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики.

Чтобы петицию рассмотрел президент Владимир Зеленский, она должна собрать 25 тысяч голосов. По состоянию на 8:30 24 мая петиция собрала почти 6 тысяч подписей.