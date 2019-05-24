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      Петиція за відставку Зеленського: прихильники президента зробили контрхід

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      На сайті електронних петицій до президента України з'явилось 12 заяв, у яких громадяни просять скасувати петицію за відставку Володимира Зеленського. Остання станом на 8 годину 24 травня вже зібрала понад 42 тисяч підписів з необхідних 25.

      Заяви ж "Скасувати петицію №22/053360-еп "За відставку президента України Володимира Зеленського" виявились не такими популярними. Всі вони зареєстровані 23 травня і наразі зібрали недостатньо підписів. 

      Читайте також: Петиція за відставку Зеленського на сайті президента вже зібрала 40 тисяч голосів

      Найменше голосів у петиції №22/054126-еп – 890, найбільше у №22/053988-еп – 7600. Інші 10 петиції набрали у середньому по 1500-2000 голосів. 

      На сайті президента прихильники Зеленського збирають підписи проти петиції за його відставку: дивіться галерею

       

      "Пропоную скасувати петицію №22/053360-еп "За відставку президента України Володимира Зеленського", яка організована корупціонерами і цими ж корупціонерами підписується. Шановний Володимире Олександровичу! Народ України з Вами! Ми підтримуємо обраний Вами шлях на знищення корупції. Будь ласка, сміливо працюйте, робіть більш радикальні кроки, нас очікує дуже запекла боротьба", – йдеться у петиції Леоніда Яценка, яка набрала найбільше голосів. 

      Голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що у команді глави держави Володимира Зеленського сприймають, як жарт петицію з вимогою про відставку президента.

      Ми розцінюємо цю петицію, як жарт, можливо, навіть, як смішний жарт. Законом передбачені випадки, коли закінчуються повноваження президента і такі петиції не є підставою для реагування шляхом закінчення повноважень президента,
      – сказав Богдан.

      Зауважимо, що до постаті Богдана на посаді очільника АП також не всі українці ставляться з прихильністю. Так, на сайті президента України 23 травня зареєстрували петицію з вимогою звільнити Андрія Богдана з посади голови Адміністрації Президента. Автор петиції стверджує, що Богдан не має права займати цю посаду на підставі Закону України "Про очищення влади" (люстрації). Адже в 2010-2011 та в 2013-2014 роках Богдан працював на посаді урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики в уряді прем’єра Миколи Азарова. У 2014 році Богдан звільнився з посади за власним бажанням.

      Згідно з законом "Про очищення влади", протягом 10 років (тобто до 2024 року) посади, які підлягають люстрації, не можуть обіймати ті, хто обіймав не менше 1 року посаду у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року та не був звільнений у цей період за власним бажанням. Зокрема в законі вказана посада, яку займав Богдан, – урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики.

      Щоб петицію розглянув президент Володимир Зеленський, вона має зібрати 25 тисяч голосів. Станом на 8:30 24 травня петиція зібрала майже 6 тисяч підписів. 

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України
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