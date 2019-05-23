У Зеленського вважають жартом петицію про відставку президента

Голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що у команді глави держави Володимира Зеленського сприймають, як жарт петицію з вимогою про відставку президента.

"Ми розцінюємо цю петицію, як жарт, можливо, навіть, як смішний жарт. Законом передбачені випадки, коли закінчуються повноваження президента і такі петиції не є підставою для реагування шляхом закінчення повноважень президента", – сказав Богдан у прямому ефірі програми "Право на владу".

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При цьому він додав, що в команді президента розуміють, що є якась частина населення, незадоволена діями чинного президента.

"Ми будемо старатися, щоб ця частина населення зменшувалася шляхом їх переконання, і щоб вони стали нашими однодумцями", – сказав голова АП.

Про що мовиться в петиції про відставку Зеленського?

Петиція за відставку Зеленського станом на вечір 23 травня вже зібрала понад 38 тисяч підписів з необхідних 25. За правилами, тепер петицію повинен розглянути президент.

За словами автора петиції Максима Безрука, голосування за новообраного президента було протестним, а Зеленський насправді нібито не має підтримки 73% виборців. А ще перші заяви та дії Зеленського на посаді гаранта розчаровують.

У петиції також мовиться, що користаючись відсутністю змістовних обіцянок народові, Зеленський почав приписувати народній волі власні забаганки.

Складається неприпустима ситуація, коли "слуга народу" не має моральних зобов'язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади Президента України,

– написано в тексті петиції.

Сам Зеленський наразі не відреагував особисто на петицію.