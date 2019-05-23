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      У Зеленського вважають жартом петицію про відставку президента

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      Богдан вважає жартом петицію про відставку Зеленського
      Богдан вважає жартом петицію про відставку Зеленського / Кадр з відео

      Голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що у команді глави держави Володимира Зеленського сприймають, як жарт петицію з вимогою про відставку президента.

      "Ми розцінюємо цю петицію, як жарт, можливо, навіть, як смішний жарт. Законом передбачені випадки, коли закінчуються повноваження президента і такі петиції не є підставою для реагування шляхом закінчення повноважень президента", – сказав Богдан у прямому ефірі програми "Право на владу".

      Читайте також: Звільнити Богдана з посади голови АП: така петиція з’явилася на сайті президента

      При цьому він додав, що в команді президента розуміють, що є якась частина населення, незадоволена діями чинного президента.

      "Ми будемо старатися, щоб ця частина населення зменшувалася шляхом їх переконання, і щоб вони стали нашими однодумцями", – сказав голова АП.

      Про що мовиться в петиції про відставку Зеленського?

      Петиція за відставку Зеленського станом на вечір 23 травня вже зібрала понад 38 тисяч підписів з необхідних 25. За правилами, тепер петицію повинен розглянути президент.

      За словами автора петиції Максима Безрука, голосування за новообраного президента було протестним, а Зеленський насправді нібито не має підтримки 73% виборців. А ще перші заяви та дії Зеленського на посаді гаранта розчаровують.

      У петиції також мовиться, що користаючись відсутністю змістовних обіцянок народові, Зеленський почав приписувати народній волі власні забаганки.

      Складається неприпустима ситуація, коли "слуга народу" не має моральних зобов'язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади Президента України,
      – написано в тексті петиції.

      Сам Зеленський наразі не відреагував особисто на петицію.

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      Теги: Новини України Андрій Богдан Володимир Зеленський Президент України Адміністрація Президента Новини політики
      Джерело: 24 канал
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