У Зеленского считают шуткой петицию об отставке президента

Глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что в команде главы государства Владимира Зеленского воспринимают как шутку петицию с требованием об отставке президента.

"Мы расцениваем эту петицию, как шутку, возможно, даже, как смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда истекают полномочия президента и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента", – сказал Богдан в прямом эфире программы "Право на власть".

При этом он добавил, что в команде президента понимают, что есть некая часть населения, недовольная действиями действующего президента.

"Мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения, и чтобы они стали нашими единомышленниками", – сказал глава АП.

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