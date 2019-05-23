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      У Зеленского считают шуткой петицию об отставке президента

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      Богдан считает шуткой петицию об отставке Зеленского
      Богдан считает шуткой петицию об отставке Зеленского / Кадр из видео

      Глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что в команде главы государства Владимира Зеленского воспринимают как шутку петицию с требованием об отставке президента.

      "Мы расцениваем эту петицию, как шутку, возможно, даже, как смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда истекают полномочия президента и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента", – сказал Богдан в прямом эфире программы "Право на власть".

      При этом он добавил, что в команде президента понимают, что есть некая часть населения, недовольная действиями действующего президента.

      "Мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения, и чтобы они стали нашими единомышленниками", – сказал глава АП.

      Новость дополняется…

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      Теги: Новости Украины Администрация Президента Президент Украины Владимир Зеленский Андрей Богдан Новости политики
      Источник: 24 канал
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