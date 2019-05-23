Уволить Богдана с должности главы АП: такая петиция появилась на сайте президента

На сайте президента Украины 23 мая зарегистрировали петицию с требованием уволить Андрея Богдана с должности главы Администрации Президента. Автор петиции утверждает, что Богдан не имеет права занимать эту должность на основании Закона Украины "Об очистке власти" (люстрации).

Чтобы петицию рассмотрел президент Владимир Зеленский, она должна собрать 25 тысяч голосов. По состоянию на 23 мая на 19:45 петиция собрала 221 подпись. До завершения сбора подписей осталось 92 дня.

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Автор петиции Андрей Качор напомнил, что в 2010-2011 и в 2013-2014 годах Богдан работал в должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в правительстве премьера Николая Азарова. В 2014 году Богдан уволился по собственному желанию.

Согласно закону "Об очистке власти", в течение 10 лет (то есть до 2024 года) должности, которые подлежат люстрации, не могут занимать те, кто занимал не менее 1 года должность в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года и не был уволен в этот период по собственному желанию. В частности, в законе указана должность, которую занимал Богдан, – правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики.

Соответственно Богдан Иосифович в целом был больше года на указанной должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики (18,5 месяца), а также не уволился по собственному желанию в указанный период,

– отметил автор петиции.

Кроме того, должность главы Администрации Президента подпадает под люстрацию, свидетельствует вторая статья Закона "Об очистке власти".

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В петиции также указано, что ответственное структурное подразделение должно проверить, не подпадает ли под люстрацию кандидат на определенную должность. Эта проверка должна состояться в течение 10 дней со дня поступления заявления от кандидата на должность.

Если же структурное подразделение выяснит, что человек подлежит люстрации, это является основанием для отказа ему в назначении на должность, на которую он претендует, резюмировал автор петиции.

Подлежит ли Андрей Богдан люстрации?

Богдан работал на высоких должностях в правительствах экс-президента Виктора Януковича и премьера Николая Азарова. Так, в 2007-2010 годах Богдан был заместителем министра юстиции, затем – заместителем министра Кабинета министров (2010-2011 годы) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014 годы).



Поэтому Богдан должен подпадать под закон о люстрации и не должен занимать никакие государственные должности. Однако сам глава АП утверждает, что при принятии закона должности главы Администрации Президента и его заместителей были выведены из-под государственной службы. Поэтому назначение Богдана главой АП является якобы вполне законным.



Этот факт опровергает автор проекта закона о люстрации Татьяна Козаченко. По ее словам, перечень должностей, которые не может занимать лицо, подпадающее под люстрацию, есть во 2-й статьи закона "Об очистке власти". И там четко указана должность главы Администрации Президента.