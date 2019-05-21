Биография Андрея Богдана: что известно о новом главе Администрации Президента

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая 2019 года назначил главой своей администрации Андрея Богдана. Важнейшие факты биографии нового топ-чиновника, доступные в публичной плоскости – в материале 24 канала.

Образование и профессиональная деятельность

Андрею Богдану – 42 года, по образованию он юрист. Соответствующее высшее образование получил во Львове и там же получил свидетельство адвоката в 2001 году. Впрочем, развивать карьеру решил в столице и переехал в Киев.

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Там Богдан стал управляющим партнером объединения "Адвокатская фирма "Юридические советники". Адвокатскую работу успешно совмещал с работой помощника судьи Киевского апелляционного суда.

Политические достижения

Верховная Рада: попытка первая.

В 2007 году Андрей Богдан баллотировался в Верховную Раду Украины на внеочередных выборах, был 93 номером в списке блока "Наша Украина – Народная самооборона". Депутатом не стал. На сайте ЦИК можно найти информацию о том, что в то время Богдан не был членом ни одной партии.

Работа в правительствах.

В 2008 году министр юстиции правительства Юлии Тимошенко Николай Онищук назначил Андрея Богдана своим заместителем по вопросам борьбы с коррупцией. Далее Богдан работал в правительстве и Виктора Януковича, а в марте 2010 года стал заместителем министра Кабинета министров Украины и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. На той же должности работал с 2013 года в правительстве Николая Азарова. В марта 2014 года Андрея Богдана уволили, ведь правительство Азарова прекратило свое существование после Евромайдана.

К слову, поскольку Андрей Богдан работал на высоких должностях в правительствах Януковича и Азарова, он подпадает под действие Закона "Об очистке власти", то есть – о люстрации. Он не может занимать государственные должности, поэтому и не имеет права становиться главой АП.



Однако, очевидно, в команде президента Владимира Зеленского обошли этот запрет: Конституционный суд все еще проверяет закон о люстрации и может признать его неконституционным.

Андрей Богдан "во времена Игоря Коломойского"

Адвокат и советник Коломойского.

После увольнения из правительства Азарова Андрей Богдан весной 2014 года стал советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, которого тогда только назначил на эту должность новоизбранный президент Петр Порошенко. С тех пор Андрей Богдан тесно сотрудничает с Игорем Коломойским и является его юристом, сам олигарх подтвердил эту информацию.

Верховная Рада: попытка вторая.

Осенью 2014 года Богдан во второй раз баллотировался в Верховную Раду. На этот раз в списке "Блока Петра Порошенко" под номером 74. ЦИК уверяет, что и тогда Андрей Богдан был беспартийным, а местом работы указана юридическая фирма "Статус".

Интересно, что 74 место в списке оказалось проходным и Богдан должен был быть депутатом. Однако БПП отменил регистрацию Андрея Богдана как кандидата. В 2018 году Богдан оспаривал это решение в суде с требованием к ЦИК: "Не признавать избранным любого другого, а также тех народных депутатов, которые уже были зарегистрированы после меня – их полномочия на это время прекратить". Впрочем, суд не встал на сторону Богдана.

Андрей Богдан и Владимир Зеленский

"Куратор Коломойского в штабе Зеленского"

С начала президентской кампании 2019 года Андрея Богдана в СМИ называли куратором Коломойского в штабе Зеленского. В самом штабе это отрицали. Не возражали только о том, что Богдан действительно юрист Коломойского, но к его работе в штабе Зеленского это не имеет никакого отношения. При этом какие именно функции в штабе исполняет Андрей Богдан – не озвучивали.



Владимир Зеленский и Андрей Богдан на заседании в АП 21 мая

От "старого друга Зеленского" к главе Администрации Президента Зеленского

Спикер штаба Дмитрий Разумков только отмечал, что Богдан "консультирует и помогает в юридических вопросах". А что касается Зеленского, то, мол, Богдан является его "давним товарищем". И действительно, Андрей Богдан в течение всей избирательной кампании был рядом с Владимиром Зеленским, участвовал во всех важнейших переговорах, входил в рабочую группу по инаугурации президента.

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Именно поэтому в СМИ неоднократно поднимали тему о том, что именно Богдан – наиболее вероятный претендент на должность руководителя Администрации Президента Зеленского. И вот 21 мая 2019 года это стало фактом: президент Зеленский назначил Богдана головой своей Администрации.