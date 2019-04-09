Адвокат Коломойского и одновременно представитель Зеленского тайно встретился с Сытником

Вечером 3 апреля адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан встретился с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником. На встрече Богдан позиционировал себя как представитель кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом говорится в сюжете Максима Опанасенко и Марии Землянской для телепрограммы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Полное расследование Bihus.info читайте здесь: Какие отношения у Зеленского и Коломойского: впечатляющее расследование

О встрече Андрея Богдана с директором НАБУ не сообщали ни бюро, ни штаб Зеленского, ни представители ОО "Центр противодействия коррупции", основатель которого Виталий Шабунин тоже был на ней.

Богдан – юрист Коломойского, который в 2014 году имел статус советника как руководителя Днепропетровщины. Несмотря на выезд Коломойского из Украины, их сотрудничество с олигархом не завершилась. В 2016 году Богдан признавал, что Игорь Коломойский является одним из его клиентов.

Кто этот человек, почему именно этот человек пришел – это уже вопрос к команде кандидата, которая определила, кто именно может прийти на эту встречу,

– пояснила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

Напомним, в НАБУ находятся три громких уголовных производства, затрагивающих интересы олигарха Игоря Коломойского:

о выводе денег из "Приватбанка"; о выводе денег из Укрнафты; относительно неуплаты авиакомпанией МАУ сборов государству.

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И пресс-секретарь НАБУ, и основатель ЦПК Виталий Шабунин уверяют, что говорили исключительно про антикоррупционную стратегию.

Я могу четко гарантировать – ни одно уголовное производство (в отношении структур Коломойского, деятельность которых расследует НАБУ – 24 канал) не обсуждалось. При этом Андрей Богдан представлял штаб Зеленского,

– отметил Виталий Шабунин.



Виталий Шабунин

По данным Bihus.Info только с начала 2019 года Богдан четыре раза наведывался в Тель-Авив, в 15 километрах от которого расположен офис Коломойского. А в 2018 году Богдан постоянно летал в Женеву, где в то время жил и работал олигарх.

Кроме того, после первого тура выборов журналисты Bihus.info зафиксировали Андрея Богдана в штабе Зеленского на Печерске, где он вел переговоры с членами команды кандидата в президенты. Его автомобиль за последнюю неделю приезжал сюда несколько раз. А 31 марта, в день голосования в первом туре, Андрей Богдан был в временном предвыборном штабе Зеленского в комплексе "Парковый".

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Хотя Богдан посещает директора правоохранительного органа как представитель кандидата в президенты, в команде Зеленского его роль не афишируют. Представители штаба называют его просто "другом".

Видео расследования Bihus.info: какие отношения у Зеленского и Коломойского