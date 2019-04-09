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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Адвокат Коломойского и одновременно представитель Зеленского тайно встретился с Сытником

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      Артем Сытник и Андрей Богдан
      Артем Сытник и Андрей Богдан / 24 канал

      Вечером 3 апреля адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан встретился с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником. На встрече Богдан позиционировал себя как представитель кандидата в президенты Владимира Зеленского.

      Об этом говорится в сюжете Максима Опанасенко и Марии Землянской для телепрограммы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

      Полное расследование Bihus.info читайте здесь: Какие отношения у Зеленского и Коломойского: впечатляющее расследование

      О встрече Андрея Богдана с директором НАБУ не сообщали ни бюро, ни штаб Зеленского, ни представители ОО "Центр противодействия коррупции", основатель которого Виталий Шабунин тоже был на ней.

      Богдан – юрист Коломойского, который в 2014 году имел статус советника как руководителя Днепропетровщины. Несмотря на выезд Коломойского из Украины, их сотрудничество с олигархом не завершилась. В 2016 году Богдан признавал, что Игорь Коломойский является одним из его клиентов.

      Кто этот человек, почему именно этот человек пришел – это уже вопрос к команде кандидата, которая определила, кто именно может прийти на эту встречу,
      – пояснила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

      андрій богдан

      Напомним, в НАБУ находятся три громких уголовных производства, затрагивающих интересы олигарха Игоря Коломойского:

      1. о выводе денег из "Приватбанка";
      2. о выводе денег из Укрнафты;
      3. относительно неуплаты авиакомпанией МАУ сборов государству.

      Читайте также: За штабом Зеленского "присматривает" адвокат Игоря Коломойского: доказательства

      И пресс-секретарь НАБУ, и основатель ЦПК Виталий Шабунин уверяют, что говорили исключительно про антикоррупционную стратегию.

      Я могу четко гарантировать – ни одно уголовное производство (в отношении структур Коломойского, деятельность которых расследует НАБУ – 24 канал) не обсуждалось. При этом Андрей Богдан представлял штаб Зеленского,
      – отметил Виталий Шабунин.

      шабунін
      Виталий Шабунин

      По данным Bihus.Info только с начала 2019 года Богдан четыре раза наведывался в Тель-Авив, в 15 километрах от которого расположен офис Коломойского. А в 2018 году Богдан постоянно летал в Женеву, где в то время жил и работал олигарх.

      Кроме того, после первого тура выборов журналисты Bihus.info зафиксировали Андрея Богдана в штабе Зеленского на Печерске, где он вел переговоры с членами команды кандидата в президенты. Его автомобиль за последнюю неделю приезжал сюда несколько раз. А 31 марта, в день голосования в первом туре, Андрей Богдан был в временном предвыборном штабе Зеленского в комплексе "Парковый".

      Читайте также: Коломойский отсудит у украинцев 2 миллиарда, если выиграет удобный для него кандидат, – Фурса

      Хотя Богдан посещает директора правоохранительного органа как представитель кандидата в президенты, в команде Зеленского его роль не афишируют. Представители штаба называют его просто "другом".

      Видео расследования Bihus.info: какие отношения у Зеленского и Коломойского

       

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости политики Виталий Шабунин Игорь Коломойский НАБУ Артем Сытник
      Источник: 24 канал
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