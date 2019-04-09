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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Адвокат Коломойського і водночас представник Зеленського таємно зустрівся із Ситником

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      Артем Ситник і Андрій Богдан
      Артем Ситник і Андрій Богдан / 24 канал

      Ввечері 3 квітня адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан зустрівся з директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником. На зустрічі Богдан позиціонував себе як представник кандидата в президенти Володимира Зеленського.

      Про це йдеться в сюжеті Максима Опанасенка та Марії Землянської для телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

      Повне розслідування Bihus.info читайте тут: Які стосунки мають Зеленський та Коломойський: вражаюче розслідування

      Про зустріч Андрія Богдана з директором НАБУ не повідомляли ані бюро, ані штаб Зеленського, ані представники ГО "Центр протидії корупції", засновник якої Віталій Шабунін теж був на ній присутній.

      Богдан – юрист Коломойського, який у 2014 році мав статус його радника як очільника Дніпропетровщини. Попри виїзд Коломойського з України, їхня співпраця з олігархом не завершилася. У 2016 році Богдан визнавав, що Ігор Коломойський є одним з його клієнтів.

      Хто ця людина, чому саме ця людина прийшла – це вже питання до команди кандидата, які визначили, хто саме може прийти на цю зустріч,
      – пояснила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра.

      андрій богдан

      Нагадаємо, в НАБУ перебувають три гучні кримінальні провадження, що зачіпають інтереси олігарха Ігоря Коломойського:

      1. щодо виведення грошей з "ПриватБанку"; 
      2. щодо виведення грошей з Укрнафти; 
      3. щодо несплати авіакомпанією МАУ зборів державі.

      Читайте також: За штабом Зеленського "наглядає" адвокат Ігоря Коломойського: докази

      І прес-секретар НАБУ, і засновник ЦПК Віталій Шабунін запевняють, що говорили виключно про антикорупційну стратегію.

      Я можу чітко гарантувати – жодне кримінальне провадження (щодо структур Коломойського, діяльність яких розслідує НАБУ – 24 канал) не обговорювалося. При цьому Андрій Богдан представляв штаб Зеленського,
      – зазначив Віталій Шабунін.

      шабунін
      Віталій Шабунін

      За даними Bihus.Info, у тільки з початку 2019 року Богдан чотири рази навідувався до Тель-Авіву, в 15 кілометрах від якого розташований офіс Коломойського. А у 2018 році Богдан постійно літав у Женеву, де на той час жив і працював олігарх.

      Крім того, після першого туру виборів журналісти Bihus.info зафіксували Андрія Богдана у штабі Зеленського на Печерську, де він вів перемовини з членами команди кандидата в президенти. Його автомобіль за останній тиждень приїжджав сюди декілька разів. А 31 березня, у день голосування в першому турі, Андрій Богдан був в тимчасовому передвиборчому штабі Зеленського у комплексі "Парковий".

      Читайте також: Коломойський відсудить в українців 2 мільярда, якщо виграє зручний для нього кандидат, – Фурса 

      Хоча Богдан відвідує директора правоохоронного органу як представник кандидата в президенти, в команді Зеленського його роль не афішують. Представники штабу називають його просто "другом".

      Відео розслідування Bihus.info: які стосунки мають Зеленський і Коломойський

       

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини політики Артем Ситник НАБУ Ігор Коломойський Віталій Шабунін
      Джерело: 24 канал
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