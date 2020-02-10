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      Глава ОПУ Богдан собрался в отставку, – СМИ

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      Андрей Богдан / Getty Images

      Вероятно, что в ближайшее время глава Офиса Президента Андрей Богдан подаст в отставку.

      Как пишет "Украинская правда" на своем инсайдерском телеграмм-канале Off the record, информацию об отставке Богдана им подтвердили четыре не связанных с собой источника как из окружения президента, так и из окружения самого Богдана. Однако, официальной информации пока нет.

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      Кроме того, экс-нардеп Игорь Мосийчук со ссылкой на инсайды сообщил, что вечером 10 февраля из кабинета Богдана начали выносить его личные вещи.

      "А я не верю, что президент Зеленский спилит сук, на котором только что устроился", – добавил он.

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Офіс Президента Андрей Богдан Новости Украины Новости политики
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