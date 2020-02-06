Зеленский без Богдана, – СМИ узнали о конфликтах в окружении президента

Офис президента обсуждает новые изменения в Кабмине и проводит собеседования с кандидатами на министерские кресла без руководителя Андрея Богдана. Зато в этом помогает советник главы государства Андрей Ермак.

Так, Андрей Богдан не присутствовал на разговорах с потенциальными кандидатами в Кабмин, пишет "Украинская правда".

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Ранее же при таких решениях роль главы Офиса Президента была едва ли не ключевой. Поручение о "ротации" в Кабмине Зеленский дал Гончаруку еще 17 января – во время совместного совещания.

С 1 февраля переговоры с кандидатами в Кабмин вели президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук. Помогали им в этом первый помощник президента Сергей Шефир и внештатный помощник Андрей Ермак.

Издание отмечает, что Богдан решил отстраниться работы. После Нового года он оставил за собой координацию работы ОПУ и Рады.

По данным издания, 1 февраля на Банковой проводили собеседования с по меньшей мере несколькими кандидатами на должности в обновленном правительстве и действующими чиновниками: представителем Украины в "Минской группе" Алексеем Резниковым и главой парламентского комитета соцполитики Галиной Третьяковой. Также видели на Банковой и вице-премьера по евроинтеграции Дмитрия Кулебу.

Что известно о конфликте Богдана и Ермака?

В СМИ появилась информация, что Андрей Богдан якобы из-за ссоры с Андреем Ермаком не пришел в "Борисполь" на церемонию прощания с украинцами, которые погибли во время авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

Все потому, что во время организации мероприятия глава ОПУ якобы разместил Ермака во втором ряду руководства Украины, а тот назвал это несправедливым и сказал об этом президенту Зеленскому.

Глава государства вступился за Ермака. Богдан в ответ обиделся и сказал: "Тогда не приду я", и действительно не пришел на церемонию прощания. Однако это не единственная ссора Богдана и Ермака.

Чиновники часто конфликтуют между собой, поскольку имеют очень разные характеры и взгляды на события в Украине.

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Между тем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждает, что конфликта между главой Офиса Президента Андреем Богданом и помощником президента Андреем Ермаком нет. Однако они действительно иногда громко спорят, так как являются харизматичными людьми.