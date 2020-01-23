Могут иногда спорить, – Арахамия о конфликте Богдана и Ермака

Конфликта между главой Офиса Президента Андреем Богданом и помощником президента Андреем Ермаком нет. Однако они действительно иногда громко спорят, так как являются харизматичными людьми.

Такое заявление сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "Украинской правде", комментируя ссоры Богдана и Ермака на встречах в Офисе Президента.

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Нет сути конфликта. Они просто харизматичные люди. Могут иногда спорить громче, чем могли это делать,

– сказал политик.

Отвечая на вопрос, ссорился ли глава ОПУ с помощником Зеленского при нем, Арахамия ответил: "У нас бывают рабочие совещания – надеюсь, не будет никогда этих записей совещаний".

Также глава "Слуги народа" считает, что Ермак не хочет быть главой Офиса Президента.

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Кроме того, Арахамия возразил, что в Верховной Раде есть группа нардепов кого-то из этих чиновников.

Нет никакой группы Ермака, так же, как нет группы Богдана. Есть группа президента,

– подытожил политик.

Что известно о конфликте Богдана и Ермака? Накануне в СМИ появилась информация, что Андрей Богдан якобы из-за ссоры с Андреем Ермаком не пришел в "Борисполь" на церемонию прощания с украинцами, которые погибли во время авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Все потому, что во время организации мероприятия глава ОПУ якобы разместил Ермака во втором ряду руководства Украины, а тот назвал это несправедливым и сказал об этом президенту Зеленскому. Глава государства вступился за Ермака. Богдан в ответ обиделся и сказал: "Тогда не приду я", и таки действительно не пришел на церемонию прощания.



Однако это не единственная ссора Богдана и Ермака. Чиновники часто конфликтуют между собой, поскольку имеют очень разные характеры и взгляды на события в Украине.