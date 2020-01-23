09:48
23 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Унитазные российские шпионы. Кадыров "врывается" в правоохранительную систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:08, 22 января
      Вести.UA: Кива "отгреб" по полной. Нашествие волков в украинских судах
      Вєсті.UA
      21:00, 22 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Могут иногда спорить, – Арахамия о конфликте Богдана и Ермака

      45 Читати новину українською
      Арахамия прокомментировал конфликт Богдана и Ермака / Фото 24 канала

      Конфликта между главой Офиса Президента Андреем Богданом и помощником президента Андреем Ермаком нет. Однако они действительно иногда громко спорят, так как являются харизматичными людьми.

      Такое заявление сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "Украинской правде", комментируя ссоры Богдана и Ермака на встречах в Офисе Президента.

      Интересно: Глава офиса Зеленского Богдан тайно встречался с олигархом Коломойским, – расследование

      Нет сути конфликта. Они просто харизматичные люди. Могут иногда спорить громче, чем могли это делать,
      – сказал политик.

      Отвечая на вопрос, ссорился ли глава ОПУ с помощником Зеленского при нем, Арахамия ответил: "У нас бывают рабочие совещания – надеюсь, не будет никогда этих записей совещаний".

      Также глава "Слуги народа" считает, что Ермак не хочет быть главой Офиса Президента.

      Узнайте больше: Зеленский получил меньшую зарплату, чем Богдан: названы суммы за 2019 год

      Кроме того, Арахамия возразил, что в Верховной Раде есть группа нардепов кого-то из этих чиновников.

      Нет никакой группы Ермака, так же, как нет группы Богдана. Есть группа президента,
      – подытожил политик.

      Что известно о конфликте Богдана и Ермака? Накануне в СМИ появилась информация, что Андрей Богдан якобы из-за ссоры с Андреем Ермаком не пришел в "Борисполь" на церемонию прощания с украинцами, которые погибли во время авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Все потому, что во время организации мероприятия глава ОПУ якобы разместил Ермака во втором ряду руководства Украины, а тот назвал это несправедливым и сказал об этом президенту Зеленскому. Глава государства вступился за Ермака. Богдан в ответ обиделся и сказал: "Тогда не приду я", и таки действительно не пришел на церемонию прощания.

      Однако это не единственная ссора Богдана и Ермака. Чиновники часто конфликтуют между собой, поскольку имеют очень разные характеры и взгляды на события в Украине.

      Какие зарплаты в Украине в рабочей сфере: инфографика
      сегодня
      1238
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Давид Арахамия Офіс Президента Андрей Ермак Андрей Богдан Верховная Рада Слуга народа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Які країни наймогутніші в світі, – USNews
      Блоги 354
      сегодня , 07:01 Внешний долг страны: что это такое и кому должны украинцы
      Юлія Поскробок 344
      3 января , 10:00 Как не заболеть ОРВИ и гриппом в сезон простуд, если болеть некогда
      Олександр Бевза 434
      22 января , 08:30 Ожоги на коже: как лечить и распространенные ошибки
      140
      сегодня , 06:40 Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Украине: инфографика
      Анна Запотоцька 424
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук