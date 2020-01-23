08:28
23 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазні російські шпіони. Кадиров "вривається" в правоохоронну систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, 22 січня
      Вєсті.UA: Кива "відгріб" по повній. Нашестя вовків в українських судах
      Вєсті.UA
      20:57, 22 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Можуть іноді сперечатися, – Арахамія про конфлікт Богдана і Єрмака

      756 Читать новость на русском
      Арахамія прокоментував конфлікт Богдана і Єрмака / Фото 24 каналу

      Конфлікту між головою Офісу Президента Андрієм Богданом і помічником президента Андрієм Єрмаком немає. Проте вони справді інколи гучно сперечаються, бо є харизматичними людьми.

      Таку заяву зробив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю "Українській правді" коментуючи сварки Богдана і Єрмака на зустрічах в Офісі Президента.

      Цікаво: Глава офісу Зеленського Богдан таємно зустрічався з олігархом Коломойським, – розслідування

      Немає суті конфлікту. Вони просто харизматичні люди. Можуть іноді сперечатись гучніше, ніж могли це робити,
      – сказав політик.

      Відповідаючи на питання, чи сварився голова ОПУ з помічником Зеленського при ньому, Арахамія відповів: "У нас бувають робочі наради – сподіваюсь, не буде ніколи записів цих нарад".

      Також голова "Слуги народу" вважає, що Єрмак не хоче бути головою Офісу Президента.

      Дізнайтеся більше: Зеленський отримав меншу зарплату, аніж Богдан: названо суми за 2019 рік

      Окрім того, Арахамія заперечив, що у Верховній Раді є група нардепів когось з цих чиновників.

      Немає ніякої групи Єрмака, так само, як немає групи Богдана. Є група президента,
      – підсумував політик.

      Що відомо про конфлікт Богдана і Єрмака? Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація, що Андрій Богдан нібито через сварку з Андрієм Єрмаком не прийшов у "Бориспіль" на церемонію прощання з українцями, які загинули під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Усе тому, що під час організації заходу голова ОПУ начебто розмістив Єрмака у другий ряд керівництва України, а той назвав це несправедливим і сказав про це президенту Зеленському. Глава держави заступився за Єрмака. Богдан у відповідь образився і сказав: "Тоді не прийду я", і таки дійсно не прийшов на церемонію прощання.

      Проте це не єдина сварка Богдана і Єрмака. Чиновники часто конфліктують між собою, бо мають дуже різні характери та погляди на події в Україні.

      Чому Україна є важливою для США: заява Помпео
      сьогодні
      2535
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Давид Арахамія Слуга народу Верховна Рада Андрій Богдан Андрій Єрмак Офіс Президента
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:01 Зовнішній борг країни: що це таке і кому винні українці
      Юлія Поскробок 1417
      сьогодні , 06:40 Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні: інфографіка
      Анна Запотоцька 1817
      3 січня , 10:00 Як не захворіти на ГРВІ та грип в сезон застуд, якщо хворіти ніколи
      Олександр Бевза 8367
      22 січня , 08:30 Опіки на шкірі: як лікувати та поширені помилки
      878
      сьогодні , 01:30 Група Коломойського проти Давосу: що обурило нардепа Дубінського
      Антон Голобородько 1728
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук