Можуть іноді сперечатися, – Арахамія про конфлікт Богдана і Єрмака

Конфлікту між головою Офісу Президента Андрієм Богданом і помічником президента Андрієм Єрмаком немає. Проте вони справді інколи гучно сперечаються, бо є харизматичними людьми.

Таку заяву зробив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю "Українській правді" коментуючи сварки Богдана і Єрмака на зустрічах в Офісі Президента.

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Немає суті конфлікту. Вони просто харизматичні люди. Можуть іноді сперечатись гучніше, ніж могли це робити,

– сказав політик.

Відповідаючи на питання, чи сварився голова ОПУ з помічником Зеленського при ньому, Арахамія відповів: "У нас бувають робочі наради – сподіваюсь, не буде ніколи записів цих нарад".

Також голова "Слуги народу" вважає, що Єрмак не хоче бути головою Офісу Президента.

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Окрім того, Арахамія заперечив, що у Верховній Раді є група нардепів когось з цих чиновників.

Немає ніякої групи Єрмака, так само, як немає групи Богдана. Є група президента,

– підсумував політик.

Що відомо про конфлікт Богдана і Єрмака? Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація, що Андрій Богдан нібито через сварку з Андрієм Єрмаком не прийшов у "Бориспіль" на церемонію прощання з українцями, які загинули під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Усе тому, що під час організації заходу голова ОПУ начебто розмістив Єрмака у другий ряд керівництва України, а той назвав це несправедливим і сказав про це президенту Зеленському. Глава держави заступився за Єрмака. Богдан у відповідь образився і сказав: "Тоді не прийду я", і таки дійсно не прийшов на церемонію прощання.



Проте це не єдина сварка Богдана і Єрмака. Чиновники часто конфліктують між собою, бо мають дуже різні характери та погляди на події в Україні.