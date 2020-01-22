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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Богдан проігнорував прощання з жертвами катастрофи МАУ через сварку з Єрмаком, – ЗМІ

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      Богдан посварився з Єрмаком напередодні церемонії вшанування жертв катастрофи МАУ / Колаж 24 каналу

      Голова Офісу Президента Андрій Богдан не прийшов у "Бориспіль" на церемонію прощання з українцями, які загинули під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Усе тому, що під час організації заходу він посварився з помічником президента Андрієм Єрмаком.

      Про сварку наближених до президента Зеленського чиновників пише "Українська правда" з посиланням на свої джерела.

      Дізнайтеся більше: Кількість атак проти мене зросте, – помічник Зеленського Єрмак

      Під час узгодження деталей церемонії Богдан начебто розмістив Єрмака у другий ряд керівництва України – за спинами президента, прем’єра і голови Верховної Ради. Згідно з дипломатичним протоколом, саме там і мав би стояти радник глави держави.

      Сам Єрмак нібито відповідав за вирішення "іранської кризи" і доклав чимало зусиль для того, щоб тіла загиблих повернули на Батьківщину. Тому він вважав несправедливим рішення Богдана і сказав про це Зеленському.

      Глава держави заступився за свого помічника. Богдан у відповідь образився і сказав: "Тоді не прийду я", і таки дійсно не прийшов на церемонію прощання.


      Керівництво держави на церемонії вшанування жертв катастрофи МАУ / фото ОПУ

      До теми!  Церемонія прощання з жертвами авіакатастрофи МАУ відбулася 19 січня в аеропорту "Бориспіль". Борт з тілами 11 українців вранці прибув до Києва. Його зустрічали кілька тисяч осіб, серед яких родичі загиблих, співробітники авіакомпанії МАУ та керівництво держави.


      Церемонія вшанування загиблих українців у катастрофі МАУ / фото ОПУ

      Видання також відзначає, що ця сварка Богдана і Єрмака "не є епізодичною". Чиновники часто конфліктують, бо мають дуже різні характери та погляди на події в Україні.

      Що робить Єрмак у команді Зеленського?

      • В Офісі Президента Андрій Єрмак займається усіма питаннями, що пов'язані з міжнародною політикою.
      • Він очолював групу зі звільнення українців з російського полону, а 7 вересня літав у Москву, щоб забрати 35 українських політв'язнів.
      • Також Єрмак брав участь у підготовці зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" та зустрічався у Мадриді з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані.
      • Сам Єрмак наголошує, що посади його не цікавлять: "Я працюю з президентом і на президента. Інше мені не цікаво". 
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані Андрій Єрмак Володимир Зеленський Президент України Офіс Президента Андрій Богдан
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