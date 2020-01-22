Богдан проігнорував прощання з жертвами катастрофи МАУ через сварку з Єрмаком, – ЗМІ

Голова Офісу Президента Андрій Богдан не прийшов у "Бориспіль" на церемонію прощання з українцями, які загинули під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Усе тому, що під час організації заходу він посварився з помічником президента Андрієм Єрмаком.

Про сварку наближених до президента Зеленського чиновників пише "Українська правда" з посиланням на свої джерела.

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Під час узгодження деталей церемонії Богдан начебто розмістив Єрмака у другий ряд керівництва України – за спинами президента, прем’єра і голови Верховної Ради. Згідно з дипломатичним протоколом, саме там і мав би стояти радник глави держави.

Сам Єрмак нібито відповідав за вирішення "іранської кризи" і доклав чимало зусиль для того, щоб тіла загиблих повернули на Батьківщину. Тому він вважав несправедливим рішення Богдана і сказав про це Зеленському.

Глава держави заступився за свого помічника. Богдан у відповідь образився і сказав: "Тоді не прийду я", і таки дійсно не прийшов на церемонію прощання.



Керівництво держави на церемонії вшанування жертв катастрофи МАУ / фото ОПУ

До теми! Церемонія прощання з жертвами авіакатастрофи МАУ відбулася 19 січня в аеропорту "Бориспіль". Борт з тілами 11 українців вранці прибув до Києва. Його зустрічали кілька тисяч осіб, серед яких родичі загиблих, співробітники авіакомпанії МАУ та керівництво держави.



Церемонія вшанування загиблих українців у катастрофі МАУ / фото ОПУ

Видання також відзначає, що ця сварка Богдана і Єрмака "не є епізодичною". Чиновники часто конфліктують, бо мають дуже різні характери та погляди на події в Україні.

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