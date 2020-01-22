Богдан проігнорував прощання з жертвами катастрофи МАУ через сварку з Єрмаком, – ЗМІ
Голова Офісу Президента Андрій Богдан не прийшов у "Бориспіль" на церемонію прощання з українцями, які загинули під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Усе тому, що під час організації заходу він посварився з помічником президента Андрієм Єрмаком.
Про сварку наближених до президента Зеленського чиновників пише "Українська правда" з посиланням на свої джерела.
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Під час узгодження деталей церемонії Богдан начебто розмістив Єрмака у другий ряд керівництва України – за спинами президента, прем’єра і голови Верховної Ради. Згідно з дипломатичним протоколом, саме там і мав би стояти радник глави держави.
Сам Єрмак нібито відповідав за вирішення "іранської кризи" і доклав чимало зусиль для того, щоб тіла загиблих повернули на Батьківщину. Тому він вважав несправедливим рішення Богдана і сказав про це Зеленському.
Глава держави заступився за свого помічника. Богдан у відповідь образився і сказав: "Тоді не прийду я", і таки дійсно не прийшов на церемонію прощання.
Керівництво держави на церемонії вшанування жертв катастрофи МАУ / фото ОПУ
До теми! Церемонія прощання з жертвами авіакатастрофи МАУ відбулася 19 січня в аеропорту "Бориспіль". Борт з тілами 11 українців вранці прибув до Києва. Його зустрічали кілька тисяч осіб, серед яких родичі загиблих, співробітники авіакомпанії МАУ та керівництво держави.
Церемонія вшанування загиблих українців у катастрофі МАУ / фото ОПУ
Видання також відзначає, що ця сварка Богдана і Єрмака "не є епізодичною". Чиновники часто конфліктують, бо мають дуже різні характери та погляди на події в Україні.
Що робить Єрмак у команді Зеленського?
- В Офісі Президента Андрій Єрмак займається усіма питаннями, що пов'язані з міжнародною політикою.
- Він очолював групу зі звільнення українців з російського полону, а 7 вересня літав у Москву, щоб забрати 35 українських політв'язнів.
- Також Єрмак брав участь у підготовці зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" та зустрічався у Мадриді з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані.
- Сам Єрмак наголошує, що посади його не цікавлять: "Я працюю з президентом і на президента. Інше мені не цікаво".