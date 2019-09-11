Чим займається помічник президента Єрмак

Помічника президента Андрія Єрмака поки що не цікавлять посади чи вплив на відомства, тобто механізми влади. Його цікавить джерело влади – Президент України Володимир Зеленський, розповіло джерело з оточення Єрмака.

"Єрмаку не раз пропонували і місце у списку, і посаду в Раді, і крісло в уряді, і заступника Офісу Президента України. Але це йому не цікаво", – розповів "Українській правді" співрозмовник з оточення Єрмака.

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Сам Єрмак сказав: "Я працюю з президентом і на президента. Інше мені не цікаво".

В Офісі Президента Єрмак займається усіма питаннями, що пов'язані з міжнародною політикою. Формально він не курує цей напрямок, але це не заважає Єрмаку брати участь у підготовці зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки". Там він представляє Україну разом з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком.

Саме Єрмаку Зеленський доручив надважливе для себе завдання – очолити групу зі звільнення українців з російського полону, зазначає видання. Тож 7 вересня саме Єрмак літав у Москву, щоб забрати 35 українських полонених і політв'язнів.

Я не здивуюся, якщо Зеленському колись доведеться звільнити Богдана, а його місце займе Єрмак. Повірте, досить потужний чоловік і відразу почав працювати на свій міжнародний авторитет,

– розповів один із впливових "старих" політиків.

9 вересня Єрмак заявив, що повернення в Україну 35 бранців Кремля – це перший крок, за яким будуть і наступні звільнення наших громадян з російського полону. Команда Зеленського працює над тим, аби новий обмін відбувся ще до кінця 2019 року.