Чем занимается помощник президента Ермак

Помощника президента Андрея Ермака пока не интересуют должности или влияние на ведомства, то есть механизмы власти. Его интересует источник власти – Президент Украины Владимир Зеленский, рассказал источник из окружения Ермака.

"Ермаку не раз предлагали и место в списке, и должность в Раде, и кресло в правительстве, и заместителя Офиса Президента Украины. Но это ему не интересно", – рассказал "Украинской правде" собеседник из окружения Ермака.

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Сам Ермак сказал: "Я работаю с президентом и на президента. Другое мне не интересно".

В Офисе Президента Ермак занимается всеми вопросами, связанными с международной политикой. Формально он не курирует это направление, но это не мешает Ермаку участвовать в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки". Там он представляет Украину вместе с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

Именно Ермаку Зеленский поручил важнейшую для себя задачу – возглавить группу по освобождению укринцев из русского плена, отмечает издание. Поэтому 7 сентября именно Ермак летал в Москву, чтобы забрать 35 украинских пленных и политзаключенных.

Я не удивлюсь, если Зеленскому когда-то придется уволить Богдана, а его место займет Ермак. Поверьте, достаточно мощный человек и сразу начал работать на свой международный авторитет,

– рассказал один из влиятельных "старых" политиков.

9 сентября Ермак заявил, что возвращение в Украину 35 пленников Кремля – ​​это первый шаг, за которым будут и следующие освобождения наших граждан из русского плена. Команда Зеленского работает над тем, чтобы новый обмен состоялся еще до конца 2019 года.