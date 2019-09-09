У Зеленского рассказали, когда может состояться новый обмен пленными

Возвращение в Украину 35 пленников Кремля – это первый шаг, за которым будут и следующие освобождения наших граждан из российского плена. Команда Президента Владимира Зеленского работает над тем, чтобы новый обмен состоялся еще до конца 2019 года.

Об этом помощник президента Андрей Ермак, возглавлявший украинскую часть группы по обмену пленными и летавший в Москву за освобожденными украинцами, рассказал в интервью "Украинской правде".

Важно: Почему Путин согласился на обмен пленными

Чиновник в ответ на вопрос, можно ли надеяться на проведение еще одного обмена пленными до конца 2019 года, отметил, что Зеленский поставил своей команде конкретную задачу относительно этого.

"Президент поставил четкую задачу всем, чтобы все это происходило очень быстро. И может даже с еще более быстрой динамикой", – сказал Ермак.

По его словам, в российском плену остаются "несколько сотен человек", среди которых и крымские татары, незаконно задержанные в оккупированном Крыму. Поэтому, украинская сторона работает над новым обменом.

Это был первый шаг. Вы знаете, что после обмена был еще один телефонный разговор между президентами (Зеленским и Путиным, – 24 канал), в котором было зафиксировано, что это первый шаг, за которым будут следовать следующие освобождения. У нас нет много времени. Мы каждый день работаем. Работа идет и в Минске, и на уровне государств. Поэтому я надеюсь, что это только первый шаг, и мы не будем останавливаться ни на день,

– отметил Ермак.

Что известно об освобождении украинских политзаключенных?7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35".



Около 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу



Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу