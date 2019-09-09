12:27
9 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЫБОРЫ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Опасный Путин играет в игрушки. Подарок Лукашенку от Маска
      Вєсті Кремля
      19:47, 7 сентября
      Вести.UA. Жир: Порошенко нашел причину ходить на работу. Кличко становится королевой
      Вєсті.UA
      17:26, 7 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЫБОРЫ В МОСКВЕ

      У Зеленского рассказали, когда может состояться новый обмен пленными

      60 Читати новину українською
      У Зеленского оценили вероятность еще одного обмена пленными до конца 2019 года
      У Зеленского оценили вероятность еще одного обмена пленными до конца 2019 года / Getty images

      Возвращение в Украину 35 пленников Кремля – это первый шаг, за которым будут и следующие освобождения наших граждан из российского плена. Команда Президента Владимира Зеленского работает над тем, чтобы новый обмен состоялся еще до конца 2019 года.

      Об этом помощник президента Андрей Ермак, возглавлявший украинскую часть группы по обмену пленными и летавший в Москву за освобожденными украинцами, рассказал в интервью "Украинской правде".

      Важно: Почему Путин согласился на обмен пленными

      Чиновник в ответ на вопрос, можно ли надеяться на проведение еще одного обмена пленными до конца 2019 года, отметил, что Зеленский поставил своей команде конкретную задачу относительно этого.

      "Президент поставил четкую задачу всем, чтобы все это происходило очень быстро. И может даже с еще более быстрой динамикой", – сказал Ермак.

      По его словам, в российском плену остаются "несколько сотен человек", среди которых и крымские татары, незаконно задержанные в оккупированном Крыму. Поэтому, украинская сторона работает над новым обменом.

      Это был первый шаг. Вы знаете, что после обмена был еще один телефонный разговор между президентами (Зеленским и Путиным, – 24 канал), в котором было зафиксировано, что это первый шаг, за которым будут следовать следующие освобождения. У нас нет много времени. Мы каждый день работаем. Работа идет и в Минске, и на уровне государств. Поэтому я надеюсь, что это только первый шаг, и мы не будем останавливаться ни на день,
      – отметил Ермак.

      Что известно об освобождении украинских политзаключенных?7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35".

      Около 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.

      в україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

      політв'язні Кремля повернулися в Україну
      Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Война не завершится ни в 2019, ни в 2020 году, – Снегирев
      сегодня
      1569
      Теги: Владимир Зеленский Крымские татары Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Украинские моряки в плену Обмен пленными Украинцы в плену РФ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Обмен пленными показал, кто в этой истории агрессор, а кто жертва
      сегодня , 12:00 Обмен пленными показал, кто в этой истории агрессор, а кто жертва
      Блог Медіа 4424
      Що спільного між війною в Україні та Другою світовою
      сегодня , 12:00 Що спільного між війною в Україні та Другою світовою
      Леонід Остальцев 90
      Как выбрать стиральную машину: важные советы на что надо обращать внимание
      сегодня , 08:30 Как выбрать стиральную машину: важные советы на что надо обращать внимание
      184
      Neu Zürcher Zeitung: Відокремлення православної церкви в Україні має послідовників на Балканах
      сегодня , 10:21 Neu Zürcher Zeitung: Відокремлення православної церкви в Україні має послідовників на Балканах
      Борис Немировський 760
      Россия использует международные площадки для распространения своей лжи
      сегодня , 08:40 Россия использует международные площадки для распространения своей лжи
      Злой Одессит 798
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук