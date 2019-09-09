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      У Зеленського розповіли, коли може відбутися новий обмін полоненими

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      У Зеленського оцінили ймовірність ще одного обміну полоненими до кінця 2019 року
      У Зеленського оцінили ймовірність ще одного обміну полоненими до кінця 2019 року / Getty images

      Повернення в Україну 35 бранців Кремля – це перший крок, за яким будуть і наступні звільнення наших громадян з російського полону. Команда Президента Володимира Зеленського працює над тим, або новий обмін відбувся ще до кінця 2019 року.

      Про це помічник президента Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну полоненими і літав у Москву по звільнених українців, розповів в інтерв’ю "Українській правді". 

      Важливо: Чому Путін погодився на обмін полоненими

      Чиновник у відповідь на питання, чи можна сподіватися на проведення ще одного обміну полоненими до кінця 2019 року, зауважив, що Зеленський поставив своїй команді конкретну задачу щодо цього.

      "Президент поставив чітку задачу всім, щоб все це відбувалось дуже швидко. І може навіть зі ще швидшою динамікою", – сказав Єрмак.

      За його словами, у російському полоні залишаються "декілька сотень людей", серед яких і кримські татари, що були незаконно затримані в окупованому Криму. Тому, українська сторона працює над новим обміном.

      Це був перший крок. Ви знаєте, що після обміну була ще одна телефонна розмова між президентами (Зеленським і Путіним, – 24 каналом), в якій було зафіксовано, що це перший крок, за яким будуть слідувати наступні звільненні. У нас немає багато часу. Ми кожного дня працюємо. Робота йде і в Мінську, і на рівні держав. Тому я сподіваюсь, що це тільки перший крок, і ми не будемо зупинятись ні на день,
      – наголосив Єрмак.

      Що відомо про звільнення українських політв'язнів?7 вересня Росія та Україна провели обмін за схемою "35 на 35". 

      Близько 14:00 літак полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політ'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.

      в україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

      політв'язні Кремля повернулися в Україну
      Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Новини України Кримські татари Обмін полоненими Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Новини Росії Україна – Росія
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