Чому Путін погодився на обмін полоненими

Президент Росії Володимир Путін погодився на обмін полоненими з Україною, бо мав на те 5 причин. Один із мотивів господаря Кремля полягав у бажанні отримати бойовика Володимира Цемаха, щоб він не поїхав свідчити у Нідерланди у справі про збиття літака MN17 у небі над Донбасом.

Протягом довгого часу експлуатувався міф про те, що Путін зацікавлений, наприклад, у долі головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого тривалий час судили в Україні. З цього виходили і в українській владі після затримання Вишинського і розраховували, що Путін обміняє його на політв’язнів Олега Сенцова або Романа Сущенка, пише у своїй статті на сайті bykvu.com журналіст та політичний оглядач Віталій Портников.

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"Але жодної особливої ​​зацікавленості в долі якогось там журналіста, нехай навіть наближеного до "самого" Дмитра Кисельова, Путін не виявив. Цемах – зовсім інша справа. Кремль серйозно готується до процесу по "Боїнгу" і поява такого важливого свідка на цьому процесі могла вдарити по російських інтересах", – мовиться у матеріалі.

Саме тому в Москві була поставлена ​​задача будь-яким шляхом домогтися запобігання можливому виїзду Цемаха в Нідерланди.

Другий мотив рішення Путіна – виконуючи завдання по звільненню Цемаха, продемонструвати Заходу:

готовність нового українського керівництва для вирішення власних завдань йти наперекір загальній лінії переслідування Росії за скоєні її керівництвом військові злочини,

розмити солідарність з питання про покарання винних у справі знищення "Боїнга",

полегшити можливість вирішення західними країнами своїх питань за український рахунок.

Третій мотив рішення Путіна – продемонструвати Президентові України Володимиру Зеленському свою конструктивність у питанні врегулювання проблем, які були створені в Україні російським вторгненням.

Простіше кажучи – все можна вирішити, якщо йти на виконання путінських вимог. Таким чином, Путін вміло залучає Зеленського на болотистий ґрунт пошуку компромісів, які можуть привести не тільки до завершення військового конфлікту і реінтеграції Донбасу, але і до повернення України до її звичної ролі російського сателіта, що стане першим кроком на шляху до поглинання України Росією,

– наголосив Портников.

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Четвертий мотив Путіна – це полегшити західним "доброзичливцям" Росії створення міфу про те, що Кремль повертається до конструктивності і заради реанімації хороших відносин з Москвою варто пожертвувати Україною.

Окрім того, тепер Захід зможе натиснути на українське керівництво, щоб воно проявляло "конструктивність" у відносинах з Москвою і погодилась з умовами Путіна.

П'ятий мотив Путіна Портников умовно назвав "ефектом Савченко". За словами журналіста, коли готувалося звільнення російської бранки Надії Савченко, "мало хто знав, що Кремль розраховував на проведення масштабної спецоперації з метою дестабілізації тогочасної української влади і держави як такої".

У Москві особливо не приховували, що в особі Савченко збираються підкинути до Києва політичну бомбу. А поінформовані про такі наміри в українській еліті намагалися про це вголос не згадувати, адже така позиція була непопулярною в українському суспільстві.

Ми поки що не знаємо, чи ховається серед тих, кого звільняють сьогодні, така "політична бомба" або кілька бомб. Але дуже скоро дізнаємося – дай Боже, до, а не після успішного бомбардування,

– зазначив Портников.

Дивіться відеопорівняння, як звільнених людей зустрічали в Україні та в Росії

Що відомо про обмін полоненими? 7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі 35 на 35. В Україну повернулися 11 незаконно засуджених у Росії осіб і 24 моряки, яких РФ захопила в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Звільнених українців дуже зворушливо зустрічала в аеропорту "Бориспіль" велика кількість людей: президент, журналісти, рідні та друзі.



Водночас виданих Росії осіб зустріли тільки кілька пропагандистів, зокрема відомі Дмитро Кисельов та Ольга Скабеєва. В аеропорту Москви було майже порожньо. Список людей, яких видали Росії, читайте за посиланням.