Як зустрічали звільнених людей в Україні та в Росії: відеопорівняння

Зустрічі звільнених після обміну полоненими людей в Україні та в Росії разюче відрізнялися. Журналісти створили відеопорівняння двох подій, яке вийшло дуже показовим.

На кадрах зустрічі звільнених з полону українців видно, як зворушливо та емоційно колишніх бранців Кремля вітали на летовищі в "Борисполі" друзі, рідні, журналісти, президент та інші політики. Водночас переданих Росії осіб у московському аеропорту "Внуково" зустріли, м’яко кажучи, скромно та сухо.

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Відповідне відео у фейсбуці опублікувало видання "Радіо Свобода". Ці кадри прокоментувала депутатка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко, яка раніше займалася питанням звільнення полонених.

Половину цих росіян я бачила в слідчих ізоляторах Маріуполя, Харкова, інших міст. Всі вони плакали, що до них роками не приходив навіть російський консул,

– написала народна депутатка.

Дивіться відео зустрічі звільнених людей в Україні та в Росії:

Додамо, що виданих Росії осіб зустріли тільки кілька пропагандистів, зокрема відомі Дмитро Кисельов та Ольга Скабеєва. А президент країни Володимир Путін тим часом милувався гімнастками на стадіоні "Лужники".

Що відомо про обмін полоненими? 7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі 35 на 35. В Україну повернулися 11 незаконно засуджених громадян і 24 захоплені у полон українські моряки.