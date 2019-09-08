10:33
8 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Путін Росію розпродуватиме. Флешмоб у російській церкві
      Вєсті Кремля
      20:12, 7 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко знайшов причину ходити на роботу. Кличко стає королевою
      Вєсті.UA
      17:23, 7 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Як зустрічали звільнених людей в Україні та в Росії: відеопорівняння

      792 Читать новость на русском
      Зустріч звільнених полонених у Росії та в Україні
      Зустріч звільнених полонених у Росії та в Україні / Кадр з відео

      Зустрічі звільнених після обміну полоненими людей в Україні та в Росії разюче відрізнялися. Журналісти створили відеопорівняння двох подій, яке вийшло дуже показовим.

      На кадрах зустрічі звільнених з полону українців видно, як зворушливо та емоційно колишніх бранців Кремля вітали на летовищі в "Борисполі" друзі, рідні, журналісти, президент та інші політики. Водночас переданих Росії осіб у московському аеропорту "Внуково" зустріли, м’яко кажучи, скромно та сухо.

      Читайте також: Ступили на грішну землю і одразу почали зникати: Цимбалюк про виданих Росії

      Відповідне відео у фейсбуці опублікувало видання "Радіо Свобода". Ці кадри прокоментувала депутатка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко, яка раніше займалася питанням звільнення полонених.

      Половину цих росіян я бачила в слідчих ізоляторах Маріуполя, Харкова, інших міст. Всі вони плакали, що до них роками не приходив навіть російський консул,
      – написала народна депутатка.

      Дивіться відео зустрічі звільнених людей в Україні та в Росії:

      Додамо, що виданих Росії осіб зустріли тільки кілька пропагандистів, зокрема відомі Дмитро Кисельов та Ольга Скабеєва. А президент країни Володимир Путін тим часом милувався гімнастками на стадіоні "Лужники".

      Що відомо про обмін полоненими? 7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі 35 на 35. В Україну повернулися 11 незаконно засуджених громадян і 24 захоплені у полон українські моряки.

      blog_ava
      Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
      сьогодні
      9859
      Теги: Обмін полоненими Новини України Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Новини Росії Ірина Геращенко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Дніпро вже не реве, він стогне, або Екологічні загрози для майбутнього України
      сьогодні , 08:40 Дніпро вже не реве, він стогне, або Екологічні загрози для майбутнього України
      Все про екологію 762
      Обмін полоненими відбувся: все, що про це відомо
      сьогодні , 08:39 Обмін полоненими відбувся: все, що про це відомо
      32513
      На даху виставкового центру відкриють найбільшу міську ферму в світі: де та коли?
      7 вересня , 22:00 На даху виставкового центру відкриють найбільшу міську ферму в світі: де та коли?
      Анастасія Григорова 1242
      Обмін полоненими із Росією відбувся: причини, ціна та наслідки
      7 вересня , 21:50 Обмін полоненими із Росією відбувся: причини, ціна та наслідки
      Євгенія Мазур 12948
      Україна розгромила Литву у матчі кваліфікації Євро-2020
      7 вересня , 20:57 Україна розгромила Литву у матчі кваліфікації Євро-2020
      2466
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук