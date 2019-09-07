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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      У Росії учасників обміну полоненими зустріли лише кілька пропагандистів: фото

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      Кисельов і Вишинський після обміну полоненими
      Кисельов і Вишинський після обміну полоненими / Кадр з відео

      Учасників обміну полоненими, яких відпустила Україна, у російському аеропорті "Внуково" зустріли тільки російські пропагандисти з телекамерами Дмитро Кисельов та Ольга Скабеєва.

      У межах обміну до Росії 7 вересня повернулися 35 утримуваних в Україні осіб, зокрема і головний редактор видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, з яким сфотографувалися пропагандисти. Додому повернулися і 35 українських політв'язнів. Повний список осіб, яких передали Росії, читайте за посиланням.

      Читайте також: Зворушлива зустріч звільнених з полону українців: емоційні фото

      Тоді, коли звільнених з полону українців дуже зворушливо та масово зустріли в аеропорту "Бориспіль", на російському летовищі було майже порожньо. А російські пропагандистські ЗМІ лише сухо констатували факт завершення обміну утримуваними особами.

      обмін полоненими кого повернули до Росії
      Група осіб, яких Україна видала Росії в обмін на 35 політв'язнів Кремля / Фото з соцмереж

      Вишинський Кисельов Скабеєва
      Кисельов і Скабеєва зустріли Вишинського в аеропорту "Внуково" / телеграмканал Newsroom

      Список звільнених з полону українців:

      список звільнених з полону українців імена

      звільнені з полону українські моряки імена список

      blog_ava
      Обмін полоненими: хто повернеться в Україну та Росію – списки
      сьогодні
      7596
      Теги: Обмін полоненими Новини Росії Новини України Українці в полоні РФ Кирило Вишинський Російська пропаганда Москва
      Джерело: 24 канал
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