У Росії учасників обміну полоненими зустріли лише кілька пропагандистів: фото

Учасників обміну полоненими, яких відпустила Україна, у російському аеропорті "Внуково" зустріли тільки російські пропагандисти з телекамерами Дмитро Кисельов та Ольга Скабеєва.

У межах обміну до Росії 7 вересня повернулися 35 утримуваних в Україні осіб, зокрема і головний редактор видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, з яким сфотографувалися пропагандисти. Додому повернулися і 35 українських політв'язнів. Повний список осіб, яких передали Росії, читайте за посиланням.

Читайте також: Зворушлива зустріч звільнених з полону українців: емоційні фото

Тоді, коли звільнених з полону українців дуже зворушливо та масово зустріли в аеропорту "Бориспіль", на російському летовищі було майже порожньо. А російські пропагандистські ЗМІ лише сухо констатували факт завершення обміну утримуваними особами.



Група осіб, яких Україна видала Росії в обмін на 35 політв'язнів Кремля / Фото з соцмереж



Кисельов і Скабеєва зустріли Вишинського в аеропорту "Внуково" / телеграмканал Newsroom

Список звільнених з полону українців: