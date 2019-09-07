В России участников обмена пленными встретили лишь несколько пропагандистов: фото

Участников обмена пленными, которых отпустила Украина, в российском аэропорту "Внуково" встретили только российские пропагандисты с телекамерами Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева.

В рамках обмена в Россию 7 сентября вернулись 35 задержанных в Украине лиц, в том числе и главный редактор издания "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, с которым сфотографировались пропагандисты. Домой вернулись и 35 украинских политзаключенных. Полный список лиц, которых передали России, читайте по ссылке.

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Тогда, когда освобожденных из плена украинцев очень трогательно и массово встретили в аэропорту "Борисполь", на российском аэродроме было почти пусто. А российские пропагандистские СМИ лишь сухо констатировали факт завершения обмена удерживаемыми лицами.



Группа лиц, которых Украина выдала России в обмен на 35 политзаключенных Кремля / Фото из соцсетей

Киселев и Скабеева встретили Вышинского в аэропорту "Внуково" / телеграмканал Newsroom

Список освобожденных из плена украинцев: