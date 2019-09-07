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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      В России участников обмена пленными встретили лишь несколько пропагандистов: фото

      846 Читати новину українською
      Киселев и Вышинский после обмена пленными
      Киселев и Вышинский после обмена пленными / Кадр с видео

      Участников обмена пленными, которых отпустила Украина, в российском аэропорту "Внуково" встретили только российские пропагандисты с телекамерами Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева.

      В рамках обмена в Россию 7 сентября вернулись 35 задержанных в Украине лиц, в том числе и главный редактор издания "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, с которым сфотографировались пропагандисты. Домой вернулись и 35 украинских политзаключенных. Полный список лиц, которых передали России, читайте по ссылке.

      Читайте также: Трогательная встреча освобожденных из плена украинцев: эмоциональные фото

      Тогда, когда освобожденных из плена украинцев очень трогательно и массово встретили в аэропорту "Борисполь", на российском аэродроме было почти пусто. А российские пропагандистские СМИ лишь сухо констатировали факт завершения обмена удерживаемыми лицами.

      обмін полоненими кого повернули до Росії
      Группа лиц, которых Украина выдала России в обмен на 35 политзаключенных Кремля / Фото из соцсетей

      Вишинський Кисельов Скабеєва

      Киселев и Скабеева встретили Вышинского в аэропорту "Внуково" / телеграмканал Newsroom

      Список освобожденных из плена украинцев:

      список звільнених з полону українців імена

      звільнені з полону українські моряки імена список

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      Теги: Обмен пленными Украинцы в плену РФ Новости Украины Новости России Москва Российская пропаганда Кирил Вышинский
      Источник: 24 канал
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