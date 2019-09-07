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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Що робив Путін у день повернення в Україну звільнених полонених

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      Путін і Собянін з гімнастками
      Путін і Собянін з гімнастками / РИА Новости

      Коли 7 вересня Президент України Володимир Зеленський зустрічав в аеропорту "Бориспіль" звільнених з російського полону 35 українців, президент Росії Володимир Путін милувався виступами гімнасток.

      Путін приїхав разом з мером Москви Сергієм Собяніним у Палац художньої гімнастики у спорткомплексі "Лужники", повідомляє ТАСС. Там господареві Кремля спершу показали фрагменти програми чемпіонок Галіми Шугурової, Юлії Борсукової, Аліни Кабаєвої, Євгенії Канаєвої, і виступи членів російської збірної з художньої гімнастики.

      Читайте також: Зворушлива зустріч звільнених з полону українців: емоційні фото

      За даними російських ЗМІ, Путіну сподобалось.

      "Будемо стежити за вами", – сказав російський президент.

      7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі 35 на 35. В Україну повернулися 11 незаконно засуджених у Росії осіб і 24 моряки, яких РФ захопила в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

      Звільнених українців дуже зворушливо зустрічала в аеропорту "Бориспіль" велика кількість людей: президент, журналісти, рідні та друзі.

      Водночас виданих Росії осіб зустріли тільки кілька пропагандистів, зокрема відомі Дмитро Кисельов та Ольга Скабеєва. В аеропорту Москви було майже порожньо. Список людей, яких видали Росії, читайте за посиланням.

      звільнені з полону українці список імена Сенцов Кольченко Гриб Клих Карпюк Балух Сущенко панов Бекіров Сизонович

      звільнені з полону українські моряки імена список

      blog_ava
      У Росії учасників обміну полоненими зустріли лише кілька пропагандистів: фото
      сьогодні
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      Теги: Обмін полоненими Новини політики Володимир Путін Новини Росії Художня гімнастика
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