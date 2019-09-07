Що робив Путін у день повернення в Україну звільнених полонених
Коли 7 вересня Президент України Володимир Зеленський зустрічав в аеропорту "Бориспіль" звільнених з російського полону 35 українців, президент Росії Володимир Путін милувався виступами гімнасток.
Путін приїхав разом з мером Москви Сергієм Собяніним у Палац художньої гімнастики у спорткомплексі "Лужники", повідомляє ТАСС. Там господареві Кремля спершу показали фрагменти програми чемпіонок Галіми Шугурової, Юлії Борсукової, Аліни Кабаєвої, Євгенії Канаєвої, і виступи членів російської збірної з художньої гімнастики.
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За даними російських ЗМІ, Путіну сподобалось.
"Будемо стежити за вами", – сказав російський президент.
7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі 35 на 35. В Україну повернулися 11 незаконно засуджених у Росії осіб і 24 моряки, яких РФ захопила в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.
Звільнених українців дуже зворушливо зустрічала в аеропорту "Бориспіль" велика кількість людей: президент, журналісти, рідні та друзі.
Водночас виданих Росії осіб зустріли тільки кілька пропагандистів, зокрема відомі Дмитро Кисельов та Ольга Скабеєва. В аеропорту Москви було майже порожньо. Список людей, яких видали Росії, читайте за посиланням.