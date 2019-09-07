Що робив Путін у день повернення в Україну звільнених полонених

Коли 7 вересня Президент України Володимир Зеленський зустрічав в аеропорту "Бориспіль" звільнених з російського полону 35 українців, президент Росії Володимир Путін милувався виступами гімнасток.

Путін приїхав разом з мером Москви Сергієм Собяніним у Палац художньої гімнастики у спорткомплексі "Лужники", повідомляє ТАСС. Там господареві Кремля спершу показали фрагменти програми чемпіонок Галіми Шугурової, Юлії Борсукової, Аліни Кабаєвої, Євгенії Канаєвої, і виступи членів російської збірної з художньої гімнастики.

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За даними російських ЗМІ, Путіну сподобалось.

"Будемо стежити за вами", – сказав російський президент.

Путину показали во дворце художественной гимнастики в Лужниках аллею славы гимнасток, среди них - самые знаменитые ученицы Ирины Винер pic.twitter.com/njYPbdMHgS — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 7, 2019

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі 35 на 35. В Україну повернулися 11 незаконно засуджених у Росії осіб і 24 моряки, яких РФ захопила в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Звільнених українців дуже зворушливо зустрічала в аеропорту "Бориспіль" велика кількість людей: президент, журналісти, рідні та друзі.

Водночас виданих Росії осіб зустріли тільки кілька пропагандистів, зокрема відомі Дмитро Кисельов та Ольга Скабеєва. В аеропорту Москви було майже порожньо. Список людей, яких видали Росії, читайте за посиланням.