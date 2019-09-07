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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Что делал Путин в день возвращения в Украину освобожденных пленных

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      Путин и Собянин с гимнастками
      Путин и Собянин с гимнастками / РИА Новости

      Когда 7 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встречал в аэропорту "Борисполь" освобожденных из российского плена 35 украинцев, президент России Владимир Путин любовался выступлениями гимнасток.

      Путин приехал вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным во Дворец художественной гимнастики в спорткомплексе "Лужники", сообщает ТАСС. Там хозяину Кремля сперва показали фрагменты программы чемпионок Галимы Шугуровой, Юлии Барсуковой, Алины Кабаевой, Евгении Канаевой, и выступления членов российской сборной по художественной гимнастике.

      Читайте также: Трогательная встреча освобожденных из плена украинцев: эмоциональные фото

      По данным российских СМИ, Путину понравилось.

      "Будем следить за вами", – сказал российский президент.

      7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России лиц и 24 моряка, которых РФ захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

      Освобожденных украинцев очень трогательно встречало в аэропорту "Борисполь" большое количество людей: президент, журналисты, родные и друзья.

      В то же время выданных России лиц встретили только несколько пропагандистов, в частности известные Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева. В аэропорту Москвы было почти пусто. Список людей, которых выдали России, читайте по ссылке.

      звільнені з полону українці список імена Сенцов Кольченко Гриб Клих Карпюк Балух Сущенко панов Бекіров Сизонович

      звільнені з полону українські моряки імена список

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      Теги: Владимир Путин Обмен пленными Новости России Новости политики Художественная гимнастика
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