Что делал Путин в день возвращения в Украину освобожденных пленных

Когда 7 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встречал в аэропорту "Борисполь" освобожденных из российского плена 35 украинцев, президент России Владимир Путин любовался выступлениями гимнасток.

Путин приехал вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным во Дворец художественной гимнастики в спорткомплексе "Лужники", сообщает ТАСС. Там хозяину Кремля сперва показали фрагменты программы чемпионок Галимы Шугуровой, Юлии Барсуковой, Алины Кабаевой, Евгении Канаевой, и выступления членов российской сборной по художественной гимнастике.

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По данным российских СМИ, Путину понравилось.

"Будем следить за вами", – сказал российский президент.

Путину показали во дворце художественной гимнастики в Лужниках аллею славы гимнасток, среди них - самые знаменитые ученицы Ирины Винер pic.twitter.com/njYPbdMHgS — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 7, 2019

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России лиц и 24 моряка, которых РФ захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Освобожденных украинцев очень трогательно встречало в аэропорту "Борисполь" большое количество людей: президент, журналисты, родные и друзья.

В то же время выданных России лиц встретили только несколько пропагандистов, в частности известные Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева. В аэропорту Москвы было почти пусто. Список людей, которых выдали России, читайте по ссылке.