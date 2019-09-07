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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Ступили на грішну землю і одразу почали зникати: Цимбалюк про виданих Росії

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      Між Україною та Росією відбувся довгоочікуваний обмін. До українців літаком доправили 35 військовополонених та політв'язнів. Тоді як до РФ відправилися 35 утримуваних осіб, зокрема і скандальний журналіст "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський та свідок у справі збиття МН17 Володимир Цемах.

      Як повідомив спеціальний кореспондент УНІАН Роман Цимбалюк у прямому ефірі 24 каналу, у Росії повернення відбувалося зовсім по-іншому.

      Читайте також: Що робив Путін у день повернення в Україну звільнених полонених

      Президент РФ Володимир Путін не приїхав на летовище, аби зустріти утримуваних осіб. Крім того, у "Внуково" не було ані родичів, ані політиків.

      Насправді було дуже багато журналістів, які хотіли висвітлити цю подію, але їх не пустили. Натомість пустили лише VIP-персон – Скабеєву та Кисельова. Решта стояли на вулиці,
      – сказав Цимбалюк.


      Президент РФ Володимир Путін не приїхав на летовище

      Також Цимбалюк розповів і про інший цікавий факт зустрічі утримуваних осіб у "Внуково".

      Тільки-но вони почали спускатись по трапу на грішну російську землю, то почали зникати на безмежній російській території. Я поясню, що жодної інформації про них немає. Лише про Кирила Вишинського,
      – зауважив журналіст.

      Він зазначив, що окрім Вишинського та Цемаха прибули учасники бойових дій, терористи, шпигуни та вороги України. Цікаво, що вже Вишинський збирається повернутись в Україну та доводити свою невинуватість. Про це він заявив пропагандистам каналу "Росія 24" в Москві.

      Читайте також: У Росії учасників обміну полоненими зустріли лише кілька пропагандистів: фото

      blog_ava
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      Теги: Обмін полоненими Україна – Росія Володимир Путін Новини України
      Джерело: 24 канал
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