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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Ступили на грешную землю и сразу начали исчезать: Цимбалюк о выданных России

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      Между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен. К украинцам самолетом доставили 35 военнопленных и политзаключенных. Тогда как в РФ отправились 35 удерживаемых лиц, в том числе и скандальный журналист "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и свидетель по делу сбития МН17 Владимир Цемах.

      Как сообщил специальный корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк в прямом эфире 24 канала, в России возвращение происходило совсем по-другому.

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      Президент РФ Владимир Путин не приехал на аэродром, чтобы встретить удерживаемых лиц. Кроме того, во "Внуково" не было ни родственников, ни политиков.

      На самом деле было очень много журналистов, которые хотели осветить это событие, но их не пустили. Зато пустили только VIP-персон Скабееву и Киселева. Остальные стояли на улице,
       сказал Цимбалюк.


      Президент РФ Владимир Путин не приехал на аэродром

      Также Цимбалюк рассказал и о другом интересном факте встречи удерживаемых лиц во "Внуково".

      Как только они начали спускаться по трапу на грешную российскую землю, то начали исчезать на бесконечной российской территории. Я поясню, что никакой информации о них нет. Только о Кирилле Вышинском,
      – заметил журналист.

      Он отметил, что кроме Вышинского и Цемаха прибыли участники боевых действий, террористы, шпионы и враги Украины. Интересно, что Вышинский уже собирается вернуться в Украину и доказывать свою невиновность. Об этом он заявил пропагандистам канала "Россия 24" в Москве.

      Читайте также: В России участников обмена пленными встретили лишь несколько пропагандистов: фото

      blog_ava
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      7 сентября
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      Теги: Обмен пленными Украина – Россия Новости Украины Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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