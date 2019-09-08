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      Почему Путин согласился на обмен пленными

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      Путин согласился на обмен пленными с Украиной, потому что имел на то 5 причин
      Путин согласился на обмен пленными с Украиной, потому что имел на то 5 причин / Getty Images

      Президент России Владимир Путин согласился на обмен пленными с Украиной, потому что имел на то 5 причин. Один из мотивов хозяина Кремля заключался в желании получить боевика Владимира Цемаха, чтобы он не поехал свидетельствовать в Нидерланды по делу о катастрофе самолета MN17 в небе над Донбассом.

      В течение долгого времени эксплуатировался миф о том, что Путин заинтересован, например, в судьбе главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого долгое время судили в Украине. Из этого исходили и в украинской власти после задержания Вышинского и рассчитывали, что Путин обменяет его на политзаключенных Олега Сенцова или Романа Сущенко, пишет в своей статье на сайте bykvu.com журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

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      "Но никакой особой заинтересованности в судьбе какого-то там журналиста, пусть даже приближённого к “самому” Дмитрию Киселеву, Путин не проявил. Цемах – совсем другое дело. Кремль серьезно готовится к процессу по “Боингу” и появление такого важного свидетеля на этом процессе могло ударить по российским интересам.", – говорится в материале.

      Именно поэтому в Москве была поставлена ​​задача любым путем добиться предотвращения возможного выезда Цемаха в Нидерланды.

      Второй мотив решения Путина – выполняя задачи по освобождению Цемаха, продемонстрировать Западу:

      • готовность нового украинского руководства для решения собственных задач идти наперекор общей линии преследования России за совершенные ее руководством военные преступления,
      • размыть солидарность по вопросу о наказании виновных в деле уничтожения "Боинга",
      • облегчить возможность решения западными странами своих вопросов за украинский счет.

      Третий мотив решения Путина – продемонстрировать Президенту Украины Владимиру Зеленскому свою конструктивность в вопросе урегулирования проблем, которые были созданы в Украине российским вторжением.

      Проще говоря – все можно решить, если идти на исполнение путинских требований. Таким образом, Путин умело завлекает Зеленского на болотистую почву поиска компромиссов, которые могут привести не только к завершению военного конфликта и реинтеграции Донбасса, но и к возвращению Украины к ее привычной роли российского сателлита, что станет первым шагом на пути к поглощению Украины Россией,
      – отметил Портников.

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      Четвертый мотив Путина – это облегчить западным “доброжелателям” России создание мифа о том, что Кремль возвращается к конструктивности и ради реанимации хороших отношений с Москвой стоит пожертвовать Украиной.

      Кроме того, теперь Запад сможет нажать на украинское руководство, чтобы оно проявляло "конструктивность" в отношениях с Москвой и согласилась с условиями Путина.

      Пятый мотив Путина Портников условно назвал "эффектом Савченко". По словам журналиста, когда готовилось освобождение российской пленницы Надежды Савченко, "мало кто знал, что Кремль рассчитывал на проведение масштабной спецоперации с целью дестабилизации тогдашней украинской власти и государства как такового".

      В Москве особо не скрывали, что в лице Савченко собираются подбросить в Киев политическую бомбу. А информированы о таких намерениях в украинской элите старались об этом вслух не упоминать – настолько такая позиция была непопулярной в украинском обществе.

      Мы пока что не знаем, скрывается ли среди тех, кого освобождают сегодня, такая “политическая бомба” или несколько бомб. Но очень скоро узнаем – дай Бог, до, а не после успешной бомбардировки,
      – отметил Портников.

      Смотрите видеосравнение, как освобожденных людей встречали в Украине и в России

      Что известно об обмене пленными?
      Он состоялся между Украиной и Россией 7 сентября в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в РФ лиц и 24 моряка, которых страна-агрессор захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Освобожденных украинцев очень трогательно встречало в аэропорту "Борисполь" большое количество людей: президент, журналисты, родные и друзья.

      В то же время, выданных России лиц встретили только несколько пропагандистов, в том числе известные Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева. В аэропорту Москвы было почти пусто. Список людей, которых выдали России, читайте по ссылке.

      звільнені з полону українці

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      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Украина – Россия Владимир Цемах Украинцы в плену РФ Владимир Зеленский Обмен пленными Владимир Путин
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