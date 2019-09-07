Обмен пленными с Россией состоялся: причины, цена и последствия

Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35". Почему на этот раз переговоры завершились успехом и какие последствия будет иметь этот обмен – разбирались журналисты 24 канала.

Сразу предупредим: в этом процессе все не так, как кажется на первый взгляд.

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Как прошел обмен?

Эмоционально. По формуле "35 на 35". В Украину вернулись 35 наших граждан – 24 военнопленных моряка, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Станислав Клих, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров и Алексей Сизонович. Встречать их в аэропорт приехали родственники, друзья, президент, политики, журналисты.



Военнопленные моряки, которые вернулись домой/ Инфографика 24 канала



Политические заключенные, которые вернулись в Украину/ Инфографика 24 канала

Между тем Россия получила 35 граждан России и Украины, которые были осуждены за посягательство на территориальную целостность Украины, терроризм, дезертирство или государственную измену.

Больше о тех, кто отправился сегодня в Москву читайте здесь: Обмен пленными состоялся: что известно о тех, кого Украина отдала России

Встречать их не приехал никто. Пропагандисты Ольга Скабеева и Дмитрий Киселев приехали сугубо к своему коллеге Вышинскому и сугубо ради сюжета.

Почему обмен откладывался?

Принято считать, что из-за Владимира Цемаха. Этот боевик "ДНР" является одним из причастных к трагедии уничтожения малайзийского "Боинга" в 2014 году. Взаимное освобождение осужденных и пленных между Украиной и Россией должно было состояться еще в конце августа. Но когда выяснилось, что Цемаха не будет в списках тех, кого Украина готова передать России, то заверила: если не будет Цемаха – ничего не произойдет.

Как Цемах может быть причастен к делу о сбитии MH17? Цемах сам в интервью российским пропагандистам рассказывал о сбитии в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом.



Он объяснял, что пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина говорил и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Последнее на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет.



СБУ схватила Цемаха 27 июня 2019 года в оккупированном Снежном Донецкой области, проведя спецоперацию. Тогда суд арестовал Цемаха на 2 месяца, а 3 сентября продлил срок ареста еще на 2.

После того, как стало известно, что Киевский апелляционный суд 5 сентября отпустил из-под стражи Цемаха под личное обязательство, президент России Владимир Путин анонсировал масштабный обмен пленными.

В Украине же весть об освобождении боевика восприняли очень неоднозначно. Так, 5 сентября на Майдане Независимости проходила акция протеста из-за освобождения Цемаха. Акцию назвали "Красная линия" – так организаторы намекали на красные линии, которые "перешла власть, освободив Цемаха". Многие говорили, что выдача России Цемаха – первый шаг к снятию санкций с РФ.

Является ли выдача Цемаха изменой?

Не факт. Во-первых, боевика Владимира Цемаха, который является фигурантом в деле сбития рейса MH17 над Донбассом, допросили перед отправлением в Россию.

Во-вторых, один боевик в конкретно этом случае на санкции не повлияет. Как пояснил 24 каналу политолог Владимир Фесенко, если бы Цемах был настолько важным в деле сбитого Боинга, Европа гораздо более активно выступала бы против его выдачи России.

О том, что Запад обидится на Украину через Цемаха и отменит санкции против России – это утрированная теория. О какую-то официальную публичную критику этого шага со стороны Германии, Франции или США никто не слышал. И Меркель, и Макрон принимали участие в переговорах об обмене. Если бы у них были оговорки по Цемаху – они их выразили",

– сказал он.

В-третьих, формально Цемаха не выдали России. Формально, даже обмен пленными 7 сентября не состоялся. Как объяснила 24 каналу юрист Анна Маляр, "обменом" этот процесс все называют для удобства. Однако, юридически – это не обмен. Юридически – это ни о чем. Одни люди приехали в Украину, другие люди – приехали в Россию. И это – нормальная мировая практика. Законом никакие обмены не устанавливаются. Каждый обмен – джентльменская договоренность сторон конфликта.

Украина все пять лет, которые длится война, пытается делать определенные юридические действия, которые формально прикрывали бы каждый наш обмен. Мы немало преступников выдали россиянам – вспомните "беркутов", или тех, кто воевал против нас на Донбассе. Примерно это все оформлялось так, как и в этот раз: человека отпускают под личное обязательство или под домашний арест. Потом, когда человек куда-то исчез – ну, кто его знает, куда он делся. Но юридически нет никаких правил, как все это должно быть. Это все – не только украинская практика, так происходят обмены во всем мире,

– объяснила она.

Что будет с возвращенными пленными?

Пока врачи будут заниматься их состоянием здоровья. Освобожденный политзаключенный Станислав Клих был направлен в реанимационное отделение из-за плохого состояния здоровья.



Возвращение пленников Кремля/ Фото 24 канал

Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух и Павел Гриб уже прошли обследование и покинули больницу.

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Роман Сущенко, Александр Кольченко, Алексей Сизонович, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов до сих пор находятся в различных отделениях "Феофании".

Освобожденные из плена украинские моряки были направлены в Главный военный клинический госпиталь в Киеве.

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После того, как врачи восстановят здоровье освобожденных пленных, с ними поработают специалисты СБУ и контрразведки. Что касается 11 политзаключенных, то как пояснил 24 каналу советник главы СБУ в 2015-2018 годах Юрий Тандит, будут работать только с теми, кто вызвал подозрение.

Специальное подразделение СБУ проводит мероприятия с целью опроса и сбора информации по отдельным согражданам или лицам, которых мы освобождаем. Силовики не могут дальше сопровождать освобожденных заложников, кроме специальных мер по сбору информации. Но в дальнейшем государство должно заботиться об этих лицах,

– сказал Тандит.

Что же касается украинских моряков, то их проверят всех, это нормальная мировая практика в отношении освобожденных из плена военных. По каждому из них будет проведено служебное расследование, которое должно установить все обстоятельства, при которых они оказались в плену.

Как в свое время объясняли 24 каналу в командовании Военно-морских сил, это необходимо также для того, чтобы на их примере учить других украинских военных моряков.

Читайте интервью с вице-адмиралом Андреем Тарасовым в спецпроекте 24 канала: О захвате украинских моряков как следствии войны с Россией и о том, почему командование с нетерпением ожидало возвращения военнопленных.

Что будет дальше?

Увидим.

Из очевидных моментов – всем украинцам, которых вернули из российского плена, нужны будут время и поддержка для адаптации. Поэтому желательно не делать в отношении них никаких выводов в ближайшее время.

Также очевидно, что обмен пленными Россия будет использовать для усиления своих позиций на международной арене.

Россия продемонстрировала гуманитарный жест не столько в нашу сторону, сколько в сторону Запада. То есть, Путин давно имеет определенные иллюзии относительно смягчения отношения от Украины. Но это все – иллюзии. Пока Крым остается оккупированным, никакого улучшения отношений не произойдет,

– пояснил Фесенко.

Из положительных моментов – наиболее распространенные поводы для волнения пока себя не оправдывают. Санкции из-за выданного России Цемаха вряд ли снимут.



Возвращение пленников Кремля/ Фото 24 канала

Возвращение моряков домой тоже не означает снятие санкции с России из-за невыполнения ею решения Международного трибунала по морскому праву. Почему? Потому что за это санкции на нее не накладывали. Потому что решение трибунала Россия до сих пор не выполнила. Причем сразу по нескольким причинам. Первая и основная – Россия все еще не вернула украинские корабли. Она вернула только экипажи. Это – не одно и то же. Более того, даже экипажи были возвращены в Украину не так, как было прописано в решении трибунала. Решение за 25 мая предусматривало, что Россия должна немедленно освободить 24 захваченных моряков и вернуть три корабля. 25 июня РФ должна была отчитаться о выполнении этого решения, но не отчиталась. Моряки были возвращены в Украину 7 сентября. Поэтому формально (благодаря существованию правовой казуистики) решение трибунала до сих пор остается не выполненным.

Теперь что касается санкций. Сам по себе трибунал санкции ввести не может. Ответственности за невыполнение конвенция ООН по морскому праву не предусматривает. Страны или международные организации могут принимать решения относительно контрмер против России за нарушение россиянами норм международного морского права в Керченском проливе и за невыполнение ими решения Международного трибунала по морскому праву. Просто так, а не потому, что так говорит трибунал. Следовательно, все, кто считает это необходимым, до сих пор могут применять санкции против России.

Заявления о том, что вернув домой моряков Украина признала оккупацию Крыма, тоже спекулятивны и преувеличены. Возвращение моряков – это возвращение моряков. А оккупация Крыма – это оккупация Крыма.

Вопрос о нарушениях РФ международного права в результате оккупации и аннексии части территории Украины – это вопрос объективной квалификации, и никакие действия и заявления не изменят в этой части квалификации действия РФ как государства агрессора, оккупанта, которое нарушило императивные нормы международного права. А собственно обмен как таковой не может и не должен рассматриваться как такие действия. Это акт гуманности,

– пояснил 24 каналу профессор кафедры международного и европейского права Национального университета "Одесская юридическая академия" Тимур Короткий.

Из негативных нюансов обмена – мы не знаем, существует ли скрытая от широкой общественности часть договоренностей. Без этого мы не можем ни понимать цену возвращения украинцев домой, ни оценивать потенциальные риски. Учитывая то, что Россия все еще остается страной-агрессором, которая не меняет свою агрессивную риторику относительно Украины, рисков немало.

Глава Центра гражданских свобод и инициатор кампаний LetMyPeopleGo и SaveOlegSentsov Александра Матвийчук в комментарии ВВС Украина также отметила, что скоро за решеткой в России могут оказаться другие украинцы. Причем, по ее словам, фактор "Цемаха" подтверждает, что брать украинцев в заложники выгодно.

"Если Цемах окажется в России, то никто из причастных к военным преступлениям, которые могли дать показания и раскрутить цепь приказов до Путина и его окружения, не будут этого делать ни при каких условиях. Ведь Путин может их выменять на украинцев. А ему есть где разгуляться: только на оккупированных территориях проживают больше пяти с половиной миллионов человек", – пояснила она.

Все ли происходящее – шаг навстречу России?

Не факт. Все будет зависеть от принципиальности и подготовки украинского президента. Да, Россия требует значительных уступок от Украины в различных вопросах. Но свои требования она сформулировала не сейчас – они не меняются последние несколько лет. Пока что из того, что известно широкой общественности, ничто не указывает на то, что Украина готова эти требования выполнять.

Путин сформулировал свои требования давно, и позиция России не меняется. Требования эти: прямые переговоры с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", закрепление в Конституции особого статуса конфликтных территорий и амнистия для боевиков. Мой прогноз – по всем трем требование исполнения не будет,

– сказал Владимир Фесенко.

"Например, до завершения боевых действий невозможна предварительная и односторонняя амнистия. Что касается закрепления в Конституции особого статуса, у Зеленского и сами не очень склонны к такому решению, и знают, что его принятие вызовет серьезное сопротивление внутри страны и это слишком рискованно. В перспективе может идти речь об особом статусе территорий, как это закреплено в законе 2014 года, но об особом статусе для "ДНР" и "ЛНР" речи быть не может. Что касается прямых переговоров, у Зеленского неоднократно говорили, что они против этого", – добавил он.