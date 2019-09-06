Жизнь после плена: помогает ли государство в восстановлении освобожденных

Начать жизнь заново – такую цель в первую очередь ставят перед собой те, кто вернулся из плена. Однако, на шестом году войны, жертвам пыток помогают в основном волонтеры. Пленные нуждаются в психологической, физической и материальной помощи. Есть ли жизнь после плена – расскажем далее.

Андрей Скачков родом из Донецка. В июле 2014 года он ушел добровольцем в батальон Донбасс. Тогда в руки террористов попали списки бойцов батальона.

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Его родителей и брата захватили и пытали, чтобы узнать, где именно находится боец.

Сутки прямо на глазах у матери били, уничтожали отца и брата, чтобы просто узнать, где я нахожусь. После плена единственное, что я увидел от государства – это 10 тысяч минус 20% от Авакова, как тем, кто оказался в плену. У меня нет даже записи, что я был в плену,

– вспомнил Андрей.

Во время выхода из Иловайского котла, Андрей попал в плен. Пытали его с особой жестокостью, ведь считали предателем Донбасса. А освободили парня только через год. Государство тогда оценило компенсацию за страдания в восемь тысяч гривен.



Боец батальона "Донбасс" Андрей Скачков

Прежде чем попасть к родным, с освобожденными работает СБУ, хотя не со всеми, а только с теми, кто вызвал подозрение. Это подтверждает советник главы СБУ в 2015 – 2018 годах Юрий Тандит.

Специальное подразделение СБУ проводит мероприятия с целью опроса и сбора информации по отдельным согражданам, или лицам, которых мы освобождаем. Силовики не могут дальше сопровождать освобожденных заложников, кроме специальных мер по сбору информации. Но в дальнейшем государство должно заботиться об этих лицах,

– объяснил Тандит.

Ученый из Донецка Игорь Козловский, который провел в плену почти два года, говорит, что освобожденные не будут социально защищены государством, пока не появятся соответствующие законы. Соответствующий законопроект о правовом статусе и социальных гарантиях заложников появился в марте 2018 года. Однако, Рада до сих пор не смогла его рассмотреть.



Рада сегодня не смогла рассмотреть законопроект о правовом статусе и социальных гарантиях заложников

Из более трех тысяч освобожденных пленных с начала войны, только 77, которых обменяли в декабре 2017, получили помощь в 100 тысяч гривен. Медицинскую помощь бывшим пленникам государство гарантирует лишь после освобождения.

Основные моменты связанные со здоровьем начинаются через пол года, год. Я видел ребят, с которыми вернулся, есть проблемы и психологического плана,

– отметил бывший пленный Игорь Козловский.

Психологической адаптацией бывших пленных в основном занимаются общественные организации. Зато со стороны государства военные не видят никаких шагов.

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После освобождения Андрей Скачков вернулся к военной службе, а его семья покинула Донецк. Восстановить утраченные документы и найти временное жилье родителям Андрею помогали опять же волонтеры.



Военнопленные моряки, которых удерживает РФ / Инфографика 24 канала