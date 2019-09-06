Життя після полону: чи допомагає держава у відновленні звільнених

Почати життя наново – таку мету у першу чергу ставлять перед собою ті, хто повернувся з полону. Проте, на шостому році війни, жертвам тортур допомагають переважно волонтери. Полонені потребують психологічної, фізичної та матеріальної допомоги. Чи є життя після полону – розповімо далі.

Андрій Скачков родом з Донецька. У липні 2014 року він пішов добровольцем у батальйон Донбас. Тоді до рук терористів потрапили списки бійців батальйону.

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Його батьків та брата захопили та катували, аби дізнатися, де саме перебуває боєць.

Добу просто на очах у матері били, знищували батька і брата, щоб просто дізнатися, де я перебуваю. Після полону єдине, що я побачив від держави – це 10 тисяч мінус 20% від Авакова, як тим, хто опинився у полоні. У мене немає навіть запису, що я був у полоні,

– згадав Андрій.

Під час виходу з Іловайського котла, Андрій потрапив у полон. Катували його з особливою жорстокістю, адже вважали зрадником Донбасу. А звільнили хлопця лише через рік. Держава тоді оцінила компенсацію за страждання у вісім тисяч гривень.



Боєць батальйону "Донбас" Андрій Скачков

Перш ніж потрапити до рідних, зі звільненими працює СБУ, хоча не з усіма, а лише з тими, хто викликав підозру. Це підтверджує радник голови СБУ у 2015 – 2018 роках Юрій Тандіт.

Спеціальний підрозділ СБУ проводить заходи з метою опитування і збору інформації по окремих співгромадян, або особам, яких ми звільняємо. Силовики не можуть далі супроводжувати звільнених заручників, крім спеціальних заходів щодо збору інформації. Але надалі держава повинна піклуватися про цих осіб,

– пояснив Тандіт.

Вчений з Донецька Ігор Козловський, який провів у полоні майже два роки, говорить, що звільнені не будуть соціально захищені державою, поки не з'являться відповідні закони. Відповідний законопроєкт про правовий статус та соціальні гарантії заручників з'явився у березні 2018 року. Проте, Рада до сьогодні не спромоглася його розглянути.



Рада до сьогодні не спромоглася розглянути законопроєкт про правовий статус та соціальні гарантії заручників

З понад трьох тисяч звільнених полонених з початку війни, лише 77, яких обміняли у грудні 2017, отримали допомогу у 100 тисяч гривень. Медичну допомогу колишнім бранцям держава гарантує лише після звільнення.

Основні моменти пов'язані зі здоров'ям починаються через пів року, рік. Я бачив хлопців, з якими повернувся, є проблеми та психологічного плану,

– наголосив колишній полонений Ігор Козловський.

Психологічною адаптацією колишніх полонених здебільшого займаються громадські організації. Натомість з боку держави військові не бачать жодних кроків.

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Після звільнення Андрій Скачков повернувся до військової служби, а його родина покинула Донецьк. Відновити втрачені документи та знайти тимчасове житло батькам Андрію допомагали знову ж таки волонтери.



Військовополонені моряки, яких утримує РФ / Інфографіка 24 каналу