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      Найти останки и вернуть погибшим имена – миссия "Эвакуация 200" на Донбассе

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      Уже пять лет на Донбассе работает миссия "Эвакуация 200". Именно ее поисковики собирают на полях боев тела погибших воинов и передают их родственникам. Накануне бойцов наградило руководство Вооруженных Сил. Как они начали этим заниматься и что самое сложное в поисковой работе, узнавали корреспонденты 24 канала.

      "Двухсотыми" на войне называют погибших. Собирать их останки с поля боя на Донбассе поисковики впервые поехали в сентябре 2014 года. После Иловайской трагедии тела собирали военные, однако второй раз заехать им боевики уже не позволили. Зато начала ездить группа из гражданских – миссия "Эвакуация 200".

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      "Мы не знали куда мы едем, чего едем и вернемся ли вообще", – рассказал участник поисковой миссии "Эвакуация 200" Руслан Руденко.

      Робота пошукової місії
      Работа поисковой миссии "Эвакуация 200"

      Боевики к местам гибели пускали, но не сдерживались от комментариев, осуществляя этим моральное давление. Поисковики по несколько раз прочесывали посадки, поля и руины. Останки тел складывали в специальные мешки и описывали в блокноте.

      "Савур-могила, останки №1, фрагмент ноги, рядом найдены документы на машину", – такие записи можно найти в блокноте участников поисковой миссии.

      Блокнот пошукової місії
      Блокнот поисковой миссии "Эвакуация 200"

      Остатки надо идентифицировать. Делали же это по мельчайшим деталям, потому что документов часто бойцы с собой не носили. Это могли быть кольца, фотографии и подписи на форме.

      Поисковики рассказали, что главное все же это экспертиза ДНК. Все данные заносят в базу, а также по совпадениям составляют из остатков целые тела и ищут родственников. Утверждают, что это для них морально тяжелее всего.

      Лучше несколько раз съездить, чем родственникам отдавать. Тяжело,
      – заявил участник поисковой миссии "Эвакуация 200" Руслан Руденко.

      За пять лет собрали почти 900 ДНК-профилей погибших и полторы тысячи родственников тех, кто пропал без вести. Совпадений было полтысячи.

      "Война не закончена, пока не вернулся домой последний военный", – сообщил заместитель министра по делам ветеранов Александр Терещенко.

      По дороге поисковики находят артефакты уже новейшей войны. Например, как обгоревший берет десантника, искореженные от взрывов автономера или известный простреленный флаг – все это хранит Военно-исторический музей.

      Смотрите фото, что находила миссия "Эвакуация 200":

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      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Украина – Россия Иловайская трагедия Вооруженные силы Украины Война
      Источник: 24 канал
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