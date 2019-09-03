Причастному к сбитию MH17 боевику Цемаху продлили арест: Россия хочет его обменять
Суд продлил арест подельнику пророссийских оккупантов на Донбассе Владимиру Цемаху. В Украине его подозревают в причастности к сбитию пассажирского самолета Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014-го.
Вроде бы, именно Цемах является главной целью России в будущем обмене политзаключенными. Об этом ранее заявлял военный эксперт и журналист Юрий Бутусов. По его словам, именно освобождение Цемаха подтолкнуло Путина к переговорам с украинскими властями об обмене пленными.
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Продление ареста Владимиру Цемаху "Українським новинам" подтвердил его адвокат Роман Гонтарев.
Ему продлили меру пресечения – арест,
– сказал защитник.
В то же время, Гонтарева отказался комментировать возможный обмен своего подзащитного.
Что известно про катастрофу рейса MH17 в небе над Донбассом? Самолет Boeing-777 рейса MH17 принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines и выполнял рейс из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур. Сбили его боевики близ Тореза 17 июля 2014 года с помощью комплекса "Бук". В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа самолета: всего на его борту находились 298 человек.
Ответственной за этот инцидент считают Россию. Такого мнения официально придерживается не только Украина, но и Австралия, Нидерланды и США. Зато Кремль традиционно отвергает все обвинения.
Почему Цемаха считают причастным к сбитию самолета?
Он сам в интервью российским пропагандистам рассказывал о сбитии Boeing и объяснял, что боевики, мол, целились в украинские самолеты. Цемах рассказывал и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Что именно прятал Цемах – на видео заглушили. Однако эксперты, читая по губам, выразили уверенность, что тот говорил именно о ЗРК "Бук".
Украинским силовикам удалось захватить Цемаха 27 июня. СБУ провела спецоперацию на территории так называемой "ДНР" и задержала его в Снежном. Тогда суд арестовал пособника оккупантов на 2 месяца.
Интересно! Террористическая группировка "ДНР" включила Цемаха в список лиц, которых хотели бы обменять на пленных украинцев.
Что известно об обмене пленными между Украиной и Россией?
Украина и Россия могут уже вскоре обменяться заложниками. Сначала считалось, что обмен может состояться в конце августа, сейчас говорится о первых числах сентября. Обмен могут провести в формате "33 на 33".
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Так, самым вероятным считают освобождение 24-х украинских моряков, а также ряда незаконно обвиняемых украинцев.
По предварительной информации, 28 украинцев, которые должны вернуться домой, – это пленные моряки, Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух.
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