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      Причастному к сбитию MH17 боевику Цемаху продлили арест: Россия хочет его обменять

      327 Читати новину українською
      Владимир Цемах
      Владимир Цемах / росСМИ

      Суд продлил арест подельнику пророссийских оккупантов на Донбассе Владимиру Цемаху. В Украине его подозревают в причастности к сбитию пассажирского самолета Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014-го.

      Вроде бы, именно Цемах является главной целью России в будущем обмене политзаключенными. Об этом ранее заявлял военный эксперт и журналист Юрий Бутусов. По его словам, именно освобождение Цемаха подтолкнуло Путина к переговорам с украинскими властями об обмене пленными.

      Актуально: Моряков будут судить заочно: росСМИ назвали новую схему обмена пленными

      Продление ареста Владимиру Цемаху "Українським новинам" подтвердил его адвокат Роман Гонтарев.

      Ему продлили меру пресечения – арест,
      – сказал защитник.

      В то же время, Гонтарева отказался комментировать возможный обмен своего подзащитного.

      Что известно про катастрофу рейса MH17 в небе над Донбассом? Самолет Boeing-777 рейса MH17 принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines и выполнял рейс из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур. Сбили его боевики близ Тореза 17 июля 2014 года с помощью комплекса "Бук". В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа самолета: всего на его борту находились 298 человек.

      Ответственной за этот инцидент считают Россию. Такого мнения официально придерживается не только Украина, но и Австралия, Нидерланды и США. Зато Кремль традиционно отвергает все обвинения.

      Почему Цемаха считают причастным к сбитию самолета?

      Он сам в интервью российским пропагандистам рассказывал о сбитии Boeing и объяснял, что боевики, мол, целились в украинские самолеты. Цемах рассказывал и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Что именно прятал Цемах – на видео заглушили. Однако эксперты, читая по губам, выразили уверенность, что тот говорил именно о ЗРК "Бук".

      Украинским силовикам удалось захватить Цемаха 27 июня. СБУ провела спецоперацию на территории так называемой "ДНР" и задержала его в Снежном. Тогда суд арестовал пособника оккупантов на 2 месяца.

      Интересно! Террористическая группировка "ДНР" включила Цемаха в список лиц, которых хотели бы обменять на пленных украинцев.

      Что известно об обмене пленными между Украиной и Россией?

      Украина и Россия могут уже вскоре обменяться заложниками. Сначала считалось, что обмен может состояться в конце августа, сейчас говорится о первых числах сентября. Обмен могут провести в формате "33 на 33".

      Важно: Сенцова нет: каких украинских пленников нашли в "Лефортово" – имена

      Так, самым вероятным считают освобождение 24-х украинских моряков, а также ряда незаконно обвиняемых украинцев.

      По предварительной информации, 28 украинцев, которые должны вернуться домой, – это пленные моряки, Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Война на Донбассе Украина – Россия Обмен пленными Судьи MH17
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