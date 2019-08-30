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      Путин затягивает обмен пленными: что Кремль требует от Украины

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      Путин затягивает обмен пленными, потому что хочет освобождения Цемаха
      Путин затягивает обмен пленными, потому что хочет освобождения Цемаха / tass.ru

      Россия специально затягивает обмен пленными, чтобы подтолкнуть власть Украины к невыгодной для себя формуле обмена. В частности, Путин хочет, чтобы Киев отпустил подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 на Донбассе Владимира Цемаха.

      Военный эксперт и журналист Юрий Бутусов пишет, что именно освобождение Цемаха подтолкнуло Путина к переговорам с украинскими властями об обмене пленными.

      Важно: Обмена пленными между Украиной и РФ 30 августа не будет, – СБУ

      Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха – командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании сбития "Боинга МН-17". Цемах является одной из главных целей прокуратуры Нидерландов. Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных,
      – сообщил Бутусов.

      Самолет Boeing-777 рейса MH17 принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines и выполнял рейс из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур. Сбили его боевики близ Тореза 17 июля 2014 года с помощью комплекса "Бук". В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа самолета: всего на его борту находились 298 человек.

      Ответственной за этот инцидент считают Россию. Такого мнения официально придерживается не только Украина, но и Австралия, Нидерланды и США. Между тем Кремль традиционно отвергает все обвинения.

      Он пояснил, что Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс относительно сбития над оккупированным Донбассом "Боинга", который начнется в Нидерландах в 2020-м году.

      "Суду нужны не только выводы экспертов, но и свидетели. А Цемах может заговорить, если будет вывезен в Нидерланды и получит гарантии убежища. Его выдача в Нидерланды носит для следователей принципиальный характер, именно поэтому он так важен для России, чтобы нанести удар по расследованию, и переложить ответственность на Украину", – подчеркнул эксперт.

      Важно: Сбитие MH17: Задержанный Цемах может стать ключевым свидетелем на суде в Нидерландах

      По словам журналиста, если Украина освободит Цемаха, то получит от Нидерландов претензии о срыве ключевого расследования и помощи РФ в избежании ответственности за трагедию.

      Более того – санкции ЕС были введены после того, как Россия сбила "Боинг". И в наших интересах, чтобы эти санкции были переговорной позицией при обсуждении новой редакции Минских соглашений. Санкции ЕС – это мощный рычаг, чтобы заставлять Путина, в принципе, о чем-нибудь с нами договариваться в дальнейшем,
      – сказал Бутусов.

      Что касается обмена пленными, то сейчас идут многоуровневые переговоры, которые требуют длительного времени. Поэтому, поднимать информационную волну о возвращении украинцев из России не стоит.

      Важно: Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно

      О вероятном обмене Цемаха на пленных украинцев пишет и основатель британского расследовательского издания "Bellingcat" Элиот Гиггинс. По его словам, выдача боевика России не пойдет на пользу Украине.

      Достаточно бесхребетное соглашение украинской власти, которое повлияет на юридическое дело MH17. Цемах – украинский гражданин, а не российский, поэтому стремление России вывести его из-под стражи в Украине кое о чем говорит. Еще больше признаков очевидной вины России в деле MH17,
      – отметил он.

      Кто такой Владимир Цемах и почему он важен для РФ? Служба безопасности Украины 27 июня провела спецоперацию на территории так называемой "ДНР" и задержала бывшего "командира ПВО" пророссийских боевиков в городе Снежное Владимира Цемаха. Его арестовали на два месяца.

      В интервью российским пропагандистам Цемах рассказывал о сбитии Boeing рейса MH17 и объяснял, что боевики, мол, целились в украинские самолеты. Боевик рассказывал и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Что именно прятал Цемах – на видео "запикали". Однако журналисты, читая по губам, выразили уверенность, что тот говорил именно о ЗРК "Бук".

      Впоследствии террористическая группировка "ДНР" включила Цемаха в список лиц, которых хотели бы обменять на пленных украинцев.

      Смотрите видео с признаниями Цемаха:

       

      Что известно об обмене пленными? Украина и Россия планируют обмен в формате "33 на 33", пишут СМИ. Вероятнее всего, среди 33 освобожденных Россией украинских пленников могут оказаться 24 украинских моряка, а также ряд незаконно осужденных в России украинцев, среди которых Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих и Александр Кольченко.

      Российские СМИ сообщали, что 29 августа украинских пленников массово везли в аэропорт "Остафьево", в Подмосковье.

      Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что 30 августа начинается обмен пленными между Украиной и Россией. Впоследствии, появилась информация, что пленники Кремля уже вылетели из России.

      К тому же, в ночь на 30 августа новоизбранный генпрокурор Руслан Рябошапка распространил в своем Facebook сообщение сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой, где указано, что в Украину из российского плена возвращаются украинцы. Однако, никакой официальной информации о возвращении моряков нет.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Война на Донбассе Расследования Владимир Путин Обмен пленными MH17
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