Путин затягивает обмен пленными: что Кремль требует от Украины

Россия специально затягивает обмен пленными, чтобы подтолкнуть власть Украины к невыгодной для себя формуле обмена. В частности, Путин хочет, чтобы Киев отпустил подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 на Донбассе Владимира Цемаха.

Военный эксперт и журналист Юрий Бутусов пишет, что именно освобождение Цемаха подтолкнуло Путина к переговорам с украинскими властями об обмене пленными.

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Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха – командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании сбития "Боинга МН-17". Цемах является одной из главных целей прокуратуры Нидерландов. Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных,

– сообщил Бутусов.

Самолет Boeing-777 рейса MH17 принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines и выполнял рейс из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур. Сбили его боевики близ Тореза 17 июля 2014 года с помощью комплекса "Бук". В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа самолета: всего на его борту находились 298 человек.



Ответственной за этот инцидент считают Россию. Такого мнения официально придерживается не только Украина, но и Австралия, Нидерланды и США. Между тем Кремль традиционно отвергает все обвинения.

Он пояснил, что Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс относительно сбития над оккупированным Донбассом "Боинга", который начнется в Нидерландах в 2020-м году.

"Суду нужны не только выводы экспертов, но и свидетели. А Цемах может заговорить, если будет вывезен в Нидерланды и получит гарантии убежища. Его выдача в Нидерланды носит для следователей принципиальный характер, именно поэтому он так важен для России, чтобы нанести удар по расследованию, и переложить ответственность на Украину", – подчеркнул эксперт.

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По словам журналиста, если Украина освободит Цемаха, то получит от Нидерландов претензии о срыве ключевого расследования и помощи РФ в избежании ответственности за трагедию.

Более того – санкции ЕС были введены после того, как Россия сбила "Боинг". И в наших интересах, чтобы эти санкции были переговорной позицией при обсуждении новой редакции Минских соглашений. Санкции ЕС – это мощный рычаг, чтобы заставлять Путина, в принципе, о чем-нибудь с нами договариваться в дальнейшем,

– сказал Бутусов.

Что касается обмена пленными, то сейчас идут многоуровневые переговоры, которые требуют длительного времени. Поэтому, поднимать информационную волну о возвращении украинцев из России не стоит.

Важно: Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно

О вероятном обмене Цемаха на пленных украинцев пишет и основатель британского расследовательского издания "Bellingcat" Элиот Гиггинс. По его словам, выдача боевика России не пойдет на пользу Украине.

Достаточно бесхребетное соглашение украинской власти, которое повлияет на юридическое дело MH17. Цемах – украинский гражданин, а не российский, поэтому стремление России вывести его из-под стражи в Украине кое о чем говорит. Еще больше признаков очевидной вины России в деле MH17,

– отметил он.

Кто такой Владимир Цемах и почему он важен для РФ? Служба безопасности Украины 27 июня провела спецоперацию на территории так называемой "ДНР" и задержала бывшего "командира ПВО" пророссийских боевиков в городе Снежное Владимира Цемаха. Его арестовали на два месяца.



В интервью российским пропагандистам Цемах рассказывал о сбитии Boeing рейса MH17 и объяснял, что боевики, мол, целились в украинские самолеты. Боевик рассказывал и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Что именно прятал Цемах – на видео "запикали". Однако журналисты, читая по губам, выразили уверенность, что тот говорил именно о ЗРК "Бук".



Впоследствии террористическая группировка "ДНР" включила Цемаха в список лиц, которых хотели бы обменять на пленных украинцев.

Смотрите видео с признаниями Цемаха:

Что известно об обмене пленными? Украина и Россия планируют обмен в формате "33 на 33", пишут СМИ. Вероятнее всего, среди 33 освобожденных Россией украинских пленников могут оказаться 24 украинских моряка, а также ряд незаконно осужденных в России украинцев, среди которых Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих и Александр Кольченко.



Российские СМИ сообщали, что 29 августа украинских пленников массово везли в аэропорт "Остафьево", в Подмосковье.



Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что 30 августа начинается обмен пленными между Украиной и Россией. Впоследствии, появилась информация, что пленники Кремля уже вылетели из России.



К тому же, в ночь на 30 августа новоизбранный генпрокурор Руслан Рябошапка распространил в своем Facebook сообщение сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой, где указано, что в Украину из российского плена возвращаются украинцы. Однако, никакой официальной информации о возвращении моряков нет.