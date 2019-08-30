Обмена пленными между Украиной и РФ 30 августа не будет, – СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что в пятницу, 30 августа, процесс обмена между украинскими и российскими пленными не произойдет.

Собеседник "Интерфакс-Украина" отметил, что новая дата обмена пока не известна. "Не сегодня – это точно", – добавил он.

Читайте также: Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно

"Радио Свобода" сообщает, что обмен пленными между Украиной и Россией откладывается до следующей недели. Украинский адвокат нескольких граждан России Валентин Рыбин утверждает, что обмен состоится 3 сентября. Официально пока неизвестно, когда именно состоится обмен.

В Офисе Президента Украины уже отметили, что обмен пленными еще не завершился. Процесс взаимного освобождения заключенных между Россией и Украиной продолжается.

Утром 30 августа в СМИ появилась информация, что 24 военнопленные Российской Федерацией украинские моряки уже вернулись в Украину. Однако в СБУ и ОПУ опровергли эту информацию. Известно, что родственники моряков приехали в Киев, но и они точно не знают, вернутся ли пленные.

Кстати: Адвокат подтвердил, что пленные моряки возвращаются в Украину

Между тем, ряд российских СМИ публикуют различную информацию по обмену: одни ее подтверждают, а другие опровергают, мол, соответствующие документы еще не оформлены.

Важно! Неофициально говорят о 28 украинцах, которые должны вернуться домой – пленные моряки, Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух. Что о них известно – читайте здесь.

Что известно об обмене пленными?Украина и Россия планируют обмен в формате "33 на 33", пишут СМИ. Скорее всего, среди 33 заявленных Россией украинских пленников могут быть 24 украинских моряка, а также ряд незаконно осужденных в России украинцев, среди которых Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих и Александр Кольченко.



Российские СМИ сообщали, что 29 августа украинских пленников массово везли в аэропорт "Остафьево", что в Подмосковье.



Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что 30 августа начинается обмен пленными между Украиной и Россией. Впоследствии появилась информация, что пленники Кремля уже вылетели из России.



К тому же, в ночь на 30 августа новоизбранный генпрокурор Руслан Рябошапка распространил в своем Facebook сообщение сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой, где указано, что в Украине из русского плена возвращаются украинцы. Однако, никакой официальной информации о возвращении моряков нет.