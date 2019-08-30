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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Кто из пленников Кремля должен вернуться в Украину: список

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      Список заявленных украинцев, которые в рамках обмена пленными должны прибыть в Украину
      Список заявленных украинцев, которые в рамках обмена пленными должны прибыть в Украину / "Громадьске"

      По информации СМИ, вот-вот в аэропорт "Киев" (Жуляны) должны прибыть украинские пленники Кремля. Сейчас говорится о 28 украинцах. Всех их должны были обменять на осужденных в Украине россиян.

      По словам сотрудницы Верховной Рады Украины Анны Исламов, в Украину летят моряки, Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух.

       Важно! Украинские пленники Кремля должны были прибыть в Украину еще в 5:00: что известно на данный момент

      Итак, полный список осовобожденных украинцев выглядит следующим образом:

      1. Олег Сенцов,

      2. Павел Гриб,

      3. Николай Карпюк,

      4. Владимир Балух,

      5. Юрий Будзило,

      6. Вячеслав Зинченко,

      7. Андрей Опрыско,

      8. Сергей Цибизов,

      9. Андрей Артеменко,

      10. Владимир Терещенко,

      11. Евгений Семидоцкий,

      12. Виктор Бзспальченко,

      13. Андрей Шевченко,

      14. Владимир Варимез,

      15. Михаил Власюк,

      16. Богдан Головаш,

      17. Сергей Чулиба,

      18. Олег Мельничук,

      19. Богдан Небылица,

      20. Владислав Костышин,

      21. Сергей Попов,

      22. Юрий Безъязычный,

      23. Роман Мокряк,

      24. Андрей Эйдер,

      25. Андрей Драч,

      26. Владимир Лисовой,

      27. Денис Гриценко,

      28. Василий Сорока.

      Относительно Романа Сущенко, Евгения Панова, Александр Кольченко, Станислава Клыха на данный момент информации нет. Таким образом, суммарно было бы 33 человека. По информации СМИ, именно по формуле "33 на 33" должен состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Правда, комментируя освобождние из СИЗО пророссийского журналиста Кирилла Вышинского, пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган обмолвилась об обмене пленными по формуле "35 на 35", но через некоторое время удалила сообщение. Вполне, вероятно, что остальные прибудет в Украину как вторая часть обмена.

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      Теги: Новости Украины Владимир Балух Павел Грыб Олег Сенцов Новости политики Украинцы в плену РФ Обмен пленными Украина – Россия Украинские моряки в плену Новости России
      Источник: 24 канал
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