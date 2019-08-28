21:05
28 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секретная миссия робота Феди. Русская почта меняет формат
      Вєсті Кремля
      21:49, 27 августа
      Вести.UA: Какие планы у Зеленского на Добкина. Зачем Шуфричу комитет свободы слова
      Вєсті.UA
      20:09, сегодня
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

      Вышинского отпустили для обмена в формате "35 на 35", – ГПУ

      57 Читати новину українською
      Кирилл Вышинский
      Кирилл Вышинский / 24 канал

      Руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского освободили из-под ареста 28 августа под личное поручительство. Освобождение произошло в рамках обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной в формате "35 на 35".

      Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган опубликовала заявление на согласие в участии в процессе обмена, которое Вышинский, по ее словам, подписал.

       Важно: Вышинского могут обменять на украинского политзаключенного, – СМИ

      сарган вишинський обмін рф україна
      Публикация Ларисы Сарган на Facebook/ скриншот

      В заявлении Вышинский написал: "Подтверждаю свое добровольное участие в процессе взаимного освобождения лиц и готовность к перемещению за пределы Украины (...) Заявляю сознательно, при хорошей памяти и воле, без давления или принуждения по отношению ко мне". Заявление датировано 28 августа 2019 года.

      Лариса Сарган удалила свое сообщение через час после публикации.

      Заметим, что обмен заключенными лицами между Украиной и Россией перенесли на неопределенный срок. Ранее ожидалось, что он пройдет 28-29 августа в формате 33 на 33. Адвокат заключенных сказал, что президент просто не издал указ о помиловании.

      Кто такой Кирилл Вышинский?
      Вышинский – бывший журналист, руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".

      СБУ обвиняет его в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и в государственной измене. По данным сайта "Миротворец", весной 2014 года он работал в Крыму. Там он с подконтрольными ему журналистами выпускал материалы, которые оправдывали аннексию полуострова Россией.

      За эту деятельность Вышинскому закрытым указом президента России вручили награду РФ "За возвращение Крыма". Также награжден российским орденом "За заслуги перед отечеством" за так называемое "объективное освещение событий в Крыму".

      Кирилла Вышинского задержали сотрудники СБУ 15 мая 2018 года. Под арестом Вышинский находился более 1 года.

      Как пытались обменять Вышинского

      Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что выполнение Россией приказа трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом о готовности к прекращению "конфликта" с Украиной. Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом.

      В ответ на это Кремль заявил, что первым шагом для возобновления диалога Москвы и Киева могло бы стать возвращение в РФ редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, а не освобождение украинских моряков.

      Киев с интересом воспринял это заявление и ответил, что Украина может освободить Вышинского в обмен на пленника Кремля, режиссера Олега Сенцова. Но освобождение должно происходить одновременно.

      Юридически осуществить такой обмен якобы невозможно. Причина – Вышинский имеет украинское гражданство.

      blog_ava
      Что такое 5G и когда технология появится в Украине
      сегодня
      4803
      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Новости России Украина – Россия Обмен пленными Кирил Вышинский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Аваков может остаться на посту: почему украинцы против и при каком условии этому не бывать
      сегодня , 20:03 Аваков может остаться на посту: почему украинцы против и при каком условии этому не бывать
      Світлана Попова 245
      Подумати про тих, чиї серця зупинилися назавжди: чому важливо впровадити День пам'яті
      сегодня , 20:00 Подумати про тих, чиї серця зупинилися назавжди: чому важливо впровадити День пам'яті
      Віталій Дейнега 17
      Государственные закупки лекарств под угрозой: мнение эксперта
      сегодня , 19:01 Государственные закупки лекарств под угрозой: мнение эксперта
      85
      Перші 100 днів Зеленського: що встиг президент – порівнюємо з попередниками
      сегодня , 19:00 Перші 100 днів Зеленського: що встиг президент – порівнюємо з попередниками
      Катерина Одарченко 566
      Новая Верховная Рада: кто прошел в парламент
      сегодня , 18:30 Новая Верховная Рада: кто прошел в парламент
      15334
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук