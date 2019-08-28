Вышинского отпустили для обмена в формате "35 на 35", – ГПУ

Руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского освободили из-под ареста 28 августа под личное поручительство. Освобождение произошло в рамках обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной в формате "35 на 35".

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган опубликовала заявление на согласие в участии в процессе обмена, которое Вышинский, по ее словам, подписал.

Важно: Вышинского могут обменять на украинского политзаключенного, – СМИ



Публикация Ларисы Сарган на Facebook/ скриншот

В заявлении Вышинский написал: "Подтверждаю свое добровольное участие в процессе взаимного освобождения лиц и готовность к перемещению за пределы Украины (...) Заявляю сознательно, при хорошей памяти и воле, без давления или принуждения по отношению ко мне". Заявление датировано 28 августа 2019 года.

Лариса Сарган удалила свое сообщение через час после публикации.

Заметим, что обмен заключенными лицами между Украиной и Россией перенесли на неопределенный срок. Ранее ожидалось, что он пройдет 28-29 августа в формате 33 на 33. Адвокат заключенных сказал, что президент просто не издал указ о помиловании.

Кто такой Кирилл Вышинский?

Вышинский – бывший журналист, руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".



СБУ обвиняет его в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и в государственной измене. По данным сайта "Миротворец", весной 2014 года он работал в Крыму. Там он с подконтрольными ему журналистами выпускал материалы, которые оправдывали аннексию полуострова Россией.



За эту деятельность Вышинскому закрытым указом президента России вручили награду РФ "За возвращение Крыма". Также награжден российским орденом "За заслуги перед отечеством" за так называемое "объективное освещение событий в Крыму".



Кирилла Вышинского задержали сотрудники СБУ 15 мая 2018 года. Под арестом Вышинский находился более 1 года.

Как пытались обменять Вышинского

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что выполнение Россией приказа трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом о готовности к прекращению "конфликта" с Украиной. Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом.

В ответ на это Кремль заявил, что первым шагом для возобновления диалога Москвы и Киева могло бы стать возвращение в РФ редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, а не освобождение украинских моряков.

Киев с интересом воспринял это заявление и ответил, что Украина может освободить Вышинского в обмен на пленника Кремля, режиссера Олега Сенцова. Но освобождение должно происходить одновременно.

Юридически осуществить такой обмен якобы невозможно. Причина – Вышинский имеет украинское гражданство.