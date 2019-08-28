Вышинского могут обменять на украинского политзаключенного, – СМИ

Руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского после освобождения из-под ареста могут обменять на одного украинского политзаключенного. О ком именно идет речь – не сообщается.

О возможном обмене Вышинского сообщает агентство Укринформ со ссылкой на собственные источники.

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Собеседник агентства отметил, что в официальных списках на обмен с Россией Вышинского нет. Его могут вывезти на территорию России неофициальным путем через посольство РФ.

Кирилла Вышинского освободили из-под ареста 28 августа под личное поручительство. Об изменении меры пресечения просили адвокаты журналиста. Прокуроры согласились на это. После этого суд освободил Вышинского из-под стражи.

Отметим, что обмен заключенными лицами между Украиной и Россией перенесли на неопределенный срок. Ранее ожидалось, что он пройдет 28-29 августа в формате 33 на 33. Адвокат заключенных сказал, что президент просто не издал указ о помиловании.

Кто такой Кирилл Вышинский?

Вышинский – бывший журналист, руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".



СБУ обвиняет его в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и в государственной измене. По данным сайта "Миротворец", весной 2014 года он работал в Крыму. Там он с подконтрольными ему журналистами выпускал материалы, которые оправдывали аннексию полуострова Россией.



За эту деятельность Вышинскому закрытым указом президента России вручили награду РФ "За возвращение Крыма". Также награжден российским орденом "За заслуги перед отечеством" за так называемое "объективное освещение событий в Крыму".



Кирилла Вышинского задержали сотрудники СБУ 15 мая 2018 года. Под арестом Вышинский находился более 1 года.

Как пытались обменять Вышинского

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что выполнение Россией приказа трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом о готовности к прекращению "конфликта" с Украиной. Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом.

В ответ на это Кремль заявил, что первым шагом для возобновления диалога Москвы и Киева могло бы стать возвращение в РФ редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, а не освобождение украинских моряков.

Киев с интересом воспринял это заявление и ответил, что Украина может освободить Вышинского в обмен на пленника Кремля, режиссера Олега Сенцова. Но освобождение должно происходить одновременно.

Юридически осуществить такой обмен якобы невозможно. Причина – Вышинский имеет украинское гражданство.