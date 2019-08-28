18:04
28 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секретная миссия робота Феди. Русская почта меняет формат
      Вєсті Кремля
      21:49, 27 августа
      Вести. UA: Дубинского учат толерантности. Как Медведчук праздновал День Независимости
      Вєсті.UA
      21:06, 27 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

      Вышинского могут обменять на украинского политзаключенного, – СМИ

      70 Читати новину українською
      Кирилл Вышинский
      Кирилл Вышинский / Украина молодая

      Руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского после освобождения из-под ареста могут обменять на одного украинского политзаключенного. О ком именно идет речь – не сообщается.

      О возможном обмене Вышинского сообщает агентство Укринформ со ссылкой на собственные источники.

      К теме: Редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского выпустили из-под стражи: первое видео

      Собеседник агентства отметил, что в официальных списках на обмен с Россией Вышинского нет. Его могут вывезти на территорию России неофициальным путем через посольство РФ.

      Кирилла Вышинского освободили из-под ареста 28 августа под личное поручительство. Об изменении меры пресечения просили адвокаты журналиста. Прокуроры согласились на это. После этого суд освободил Вышинского из-под стражи.

      Отметим, что обмен заключенными лицами между Украиной и Россией перенесли на неопределенный срок. Ранее ожидалось, что он пройдет 28-29 августа в формате 33 на 33. Адвокат заключенных сказал, что президент просто не издал указ о помиловании.

      Кто такой Кирилл Вышинский?
      Вышинский – бывший журналист, руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".

      СБУ обвиняет его в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и в государственной измене. По данным сайта "Миротворец", весной 2014 года он работал в Крыму. Там он с подконтрольными ему журналистами выпускал материалы, которые оправдывали аннексию полуострова Россией.

      За эту деятельность Вышинскому закрытым указом президента России вручили награду РФ "За возвращение Крыма". Также награжден российским орденом "За заслуги перед отечеством" за так называемое "объективное освещение событий в Крыму".

      Кирилла Вышинского задержали сотрудники СБУ 15 мая 2018 года. Под арестом Вышинский находился более 1 года.

      Как пытались обменять Вышинского

      Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что выполнение Россией приказа трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом о готовности к прекращению "конфликта" с Украиной. Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом.

      В ответ на это Кремль заявил, что первым шагом для возобновления диалога Москвы и Киева могло бы стать возвращение в РФ редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, а не освобождение украинских моряков.

      Киев с интересом воспринял это заявление и ответил, что Украина может освободить Вышинского в обмен на пленника Кремля, режиссера Олега Сенцова. Но освобождение должно происходить одновременно.

      Юридически осуществить такой обмен якобы невозможно. Причина – Вышинский имеет украинское гражданство.

      blog_ava
      Ореховый Спас: украинские традиции и приметы
      сегодня
      12523
      Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Кирил Вышинский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кнопка розбрату: чому спалахнув скандал навколо сенсорної системи для голосування
      сегодня , 17:00 Кнопка розбрату: чому спалахнув скандал навколо сенсорної системи для голосування
      Наталя Ромашова 9554
      Отдых в Турции: сказочные места, которые должен увидеть каждый
      сегодня , 16:40 Отдых в Турции: сказочные места, которые должен увидеть каждый
      91
      Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография
      сегодня , 16:05 Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография
      10690
      Что известно о Вышинском: антиукраинские статьи, российские награды и обращение к Путину
      сегодня , 16:00 Что известно о Вышинском: антиукраинские статьи, российские награды и обращение к Путину
      522
      Супрун: Повернення Богатирьової до України є сигналом про початок нового етапу боротьби
      сегодня , 15:00 Супрун: Повернення Богатирьової до України є сигналом про початок нового етапу боротьби
      Блог Соцмережі 5060
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук