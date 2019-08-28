Вишинського можуть обміняти на українського політв'язня, – ЗМІ

Керівника "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського після звільнення з-під арешту можуть обміняти на одного українського політв'язня. Про кого саме йдеться – не повідомляють.

Про можливий обмін Вишинського повідомляє агентство Укрінформ з посиланням на власні джерела.

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Співрозмовник агентства зазначив, що в офіційних списках на обмін з Росією Вишинського немає. Його можуть вивезти на територію Росії неофіційним шляхом через посольство РФ.

Кирила Вишинського звільнили з-під арешту 28 серпня під особисту поруку. Про зміну запобіжного заходу просили адвокати журналіста. Прокурори погодились на це. Після цього суд звільнив Вишинського з-під варти.

Зазначимо, що обмін увʼязненими особами між Україною та Росією перенесли на невизначений термін. Раніше очікувалось, що він пройде 28-29 серпня у форматі 33 на 33. Адвокат ув'язнених сказав, що президент просто не видав указ про помилування.

Хто такий Кирило Вишинський?Вишинський – колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".



СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційної мережі на теренах України та у державній зраді. За даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року він працював у Криму. Там він з підконтрольними йому журналістами випускав матеріали, які виправдовували анексію півострова Росією.



За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російським орденом "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".



Кирила Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Під арештом Вишинський перебував понад 1 рік.

Як намагались обміняти Вишинського

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що виконання Росією наказу трибуналу ООН про звільнення українських моряків і кораблів може стати першим сигналом про готовність до припинення "конфлікту" з Україною. Таким чином Росія може зробити крок до розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем у цивілізований спосіб.



У відповідь на це Кремль заявив, що першим кроком для відновлення діалогу Москви і Києва могло б стати повернення до РФ редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, а не звільнення українських моряків.



Київ з цікавістю сприйняв таку заяву і відповів, що Україна може звільнити Вишинського в обмін на бранця Кремля, режисера Олега Сенцова. Але звільнення має відбуватися одночасно.

Юридично здійснити такий обмін нібито неможливо. Причина – Вишинський має українське громадянство.