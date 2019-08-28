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      Обмін в'язнями між Україною і Росією раптово перенесли, – ЗМІ

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      Обмін полоненими між Україною та Росією перенесли
      Обмін полоненими між Україною та Росією перенесли / tass.ru

      Обмін увʼязненими особами між Україною та Росією переноситься на невизначений термін. Раніше очікувалося, що він пройде 28-29 серпня у форматі 33 на 33.

      Про це з посиланням на адвоката засуджених в Україні громадян РФ Валентина Рибіна пише російське видання ТАСС.

      Важливо: Обмін полоненими: про що це свідчить і чого чекати від Путіна

      Обмін переноситься. Поки немає указу про помилування. Швидше за все, є якісь сили в офісі Володимира Зеленського, які хочуть зірвати обмін, обрушити його рейтинг,
      – сказав юрист.

      Конкретної причини перенесення обміну та нової дати Рибін не назвав. Водночас, адвокат додав, що "коли у товаришів немає домовленостей, на лад справа не піде".

      Раніше Рибін заявляв, що зараз йде фінальна робота з узгодження остаточного переліку осіб на обмін. Сам обмін мав відбутися до кінця тижня, зокрема – 28-29 серпня.

      Водночас адвокат українських моряків у Росії Микола Полозов у коментарі 24 каналу сказав, що не буде наразі коментувати інформацію про обмін між Україною та РФ і не радить робити це своєму колезі Валентину Рибіну.

      Що відомо про обмін полоненими?Конкретної інформації не надають ані українська, ані російська сторони. Щоправда, і лідери обидвох держав, і представники МЗС наголошують: переговори про обмін активно ведуться та невдовзі буде видно їх результат. За останніми даними, Москва і Київ обговорюють формулу обміну "33 на 33 людини".

      Найімовірніше, серед 33 звільнених Росією українських бранців можуть опинитися 24 українські моряки. Також невдовзі вийти на волю нпйімовірніше зможуть: Балух, Гриб, Карпюк, Клих і Кольченко (нещодавно їх перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві).

      українські моряки в російському полоні
      Українські моряки у полоні Росії / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Обмін полоненими Українські моряки в полоні Новини Росії Україна – Росія Новини політики
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