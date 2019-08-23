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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Обмін полоненими: про що це свідчить і чого чекати від Путіна

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      Україна і Росія домовилися про обмін полоненими?
      Україна і Росія домовилися про обмін полоненими? / gettyimages.com

      Поки не відбудеться обміну полоненими, прогнозувати щось важко. Коли йдеться про Путіна, ніколи не можна бути впевненим до кінця. Уже було кілька зривів домовленостей. Але якщо обмін буде, то це треба розглядати в комплексі.

      Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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      Експерт нагадує: були ситуації в 2018 році щодо обміну українського кінорежисера Олега Сенцова. В липні цього року анонсували звільнення захоплених Росією у Керченській протоці моряків. І також в липні була домовленість про обмін військовополоненими між Україною і ОРДЛО. Але обміну так і не відбулося.

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      Втім, зауважує Володимир Фесенко, процес переговорів, судячи з усього, почався з моменту приходу Зеленського до влади. Процес закритий і йде по кількох каналах. Офіційні – під час візиту Зеленського в Париж і Берлін. Підключені український і російський омбудсмени. Є й таємні канали. Тому домовленості про обмін, судячи з усього, є.

      Зеленський продемонстрував активізацію переговорів особливо зі звільнення моряків, виконання ряду позицій, чого не було протягом останніх трьох років. Зокрема, розведення озброєння в Станиці Луганській. І Москва також повинна здійснити якісь жести у відповідь. Захід – Макрон, Меркель, Трамп Путіну про це постійно нагадували,
      – говорить Володимир Фесенко.

      Політолог додає: обмін полоненими треба також розглядати в контексті обговорення Заходом теми повернення Росії в G7.

      Розмова про повернення Росії у "Велику сімку" – сигнал про те, що ставлення Заходу до Москви стає більш гнучким. Кремлю показують: якщо Росія робитиме жести, то будуть відповідні кроки. У перспективі, про що говорив колишній міністр зовнішніх справ ФРН Штайнмайєр: якщо буде просування по Донбасу, то можливе зниження антиросійських санкцій,
      – зауважує Фесенко.

      Що відомо про обмін полоненими? Росія і Україна близькі до завершення процесу двостороннього обміну полоненими. За останніми даними, Москва і Київ обговорюють формулу обміну "33 на 33 людини". Про це з посиланням на власні джерела, "близькі до переговорів", повідомило російське видання РБК. Обмін може відбутися 28-29 серпня.

      Відомо, що в списку не буде українського журналіста із подвійним громадянством Кирила Вишинського, якого в Україні звинувачують у державній зраді. Вишинського можуть звільнити за іншою – "особливою" – схемою. Москва начебто не наполягає на обов'язковому обміні Вишинського – для Росії лиш є принциповим факт його звільнення. Чи звільнять цього разу українського режисера Олега Сенцова – наближеним до переговорів особам невідомо.

      Захоплені Росією моряки
      Українські моряки, які перебувають у російському полоні: інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Українські моряки в полоні Володимир Зеленський Новини України Володимир Путін Війна на Донбасі Обмін полоненими Новини політики
      Джерело: 24 канал
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