Повернення Росії до G8: про причини пропозиції і що це означає для України

Рішення Трампа і Макрона знову запросити Путіна до участі в G8 викликало занепокоєння в Україні. Чому США і Франція хочуть повернути Росію в коло сильних держав світу і що це означає для України, – далі в матеріалі 24 каналу.

Чому Росію виключили з "Великої вісімки"

Росію включили до "Великої сімки", куди входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія, в 1997 році. Як пише журналіст Гоша Тихий, це було подарунком і жестом доброї волі світових лідерів. Хоча, на його переконання, Росія за визначенням не мала бути у цьому клубі. До "Великої сімки" входять найзаможніші цивілізовані країни світу, згідно з позиціями у світовому рейтингу розміру економік. Російська сировинна економіка 18-та у світі за розміром, має ВВП менший за штат Нью-Йорк.

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Росію виключили з G8 за анексію Криму в 2014 році / Фото Getty

Після анексії Криму 24 березня 2014 року Росію формально виключили зі списку G8.

Втім, як повідомляє CNN з посиланням на джерела в уряді США, президент Франції Еммануель Макрон і президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови 20 серпня вирішили запросити Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році. Ініціатором ідеї, начебто, був Макрон, а Трамп – підтримав.

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Інші джерела видання кажуть, що саме Макрон стоїть на перешкоді намірам Трампа повернути Путіна до формату G8. Це питання Трамп хоче обговорити на зустрічі з лідерами G7, яка відбуватиметься 24-26 серпня у Франції.

Чому США і Франція хочуть повернути Росію в G8?

Експерти переконані: Трамп, Макрон і Європа загалом не мають бажання проводити жорстку лінію щодо Путіна. І хочуть знову зробити Росію "рукопотисною".

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За словами співголови ГІ "Права справа" Дмитра Снєгирьова, Європа зацікавлена в закінченні війни на сході України. Політолог Сергій Постоловський зауважує, за п’ять років після виключення Росії з G8 Путін не пішов на жодну поступку щодо усіх геополітичних конфліктів, де ініціатором і активним учасником є РФ. І не має таких намірів. Тому Трамп і Макрон хочуть запросити Путіна в G7. До того ж, зауважує Постоловський, Путін під час нещодавньої зустрічі з Макроном заявив, що готовий зустрітися в "Нормандському форматі", але спочатку Україна повинна надати Донбасу особливий статус.

Рішення Макрона і Трампа запросити Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році говорить про те, що Росія залишається важливим гравцем на світовій арені. Це гра Заходу на умиротворення Росії. Тобто ніхто не хоче воювати за Україну з Росією,

– вважає Сергій Постоловський.



Макрон і Трамп не хочуть воювати з Путіним за Україну? / Фото Getty

Дмитро Снєгирьов додає: Трампу це потрібно, оскільки в США розпочинається президентська кампанія. І президенту США, який балотується на другий термін, потрібні перемоги на зовнішній арені. В першу чергу – припинення війни в Україні. Тому що Трампу не вдалося заблокувати будівництво не вигідного для США газопроводу "Північний потік-2" чи розширити "Нормандський формат". Тому Трамп хоче повернути Росію в G8. Таким чином президент США зберігає хорошу міну при поганій грі.

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Що означає для України повернення Росії в G8?

Дмитро Снєгирьов підкреслює: Захід вимагатиме від України беззаперечного виконання політичної частини мінських угод: надання Донбасу особливого статусу (фактична федералізація України), амністії бойовиків, проведення місцевих виборів. США і Францію з високою імовірністю підтримає і Німеччина, яка давно просуває так звану формулу Штайнмайєра (екс-глава міністерства зовнішніх справ ФРН – "24"). Сценарій передбачає поступки з боку Росії в плані безпеки, що мають йти паралельно з виконанням Україною політичної частини мінських угод. Україна, як відомо, наполягає спочатку на виконанні безпекової частини.

Колишній народний депутат Борислав Береза зауважує: це дуже тривожна ситуація. Якщо Росію запросять до G8, це означатиме:

1. При відсутності будь-яких змін російської позиції по Криму і деокупації Донбасу Захід проявляє пом'якшення відносно РФ.

2. Це говорить про ослаблення української позиції на міжнародній арені і про можливу втрату суб'єктності в переговорних процесах. Адже після введення санкцій проти Росії і вигнання її з багатьох міжнародних організацій зараз відбувається відкат без будь-яких видимих на те причин.



Президенту Зеленському потрібно сформувати чіткий план щодо завершення війни на Донбасі / Фото ОПУ

Водночас спостерігачі наголошують: наразі невідомо, чи повернуть Росію до G8.

У США з такою позицією Трампа не погодяться і демократи, і республіканці. Буде внутрішня протидія реалізації цим планам Трампа. Тому що американський істеблішмент сприйме ситуацію як поступки Росії. Демократи це використають як елемент передвиборчої кампанії і для звинувачення Трампа у проросійських поглядах,

– переконаний Дмитро Снєгирьов.

Сергій Постоловський зазначає: в питанні повернення Росії в G8 – Україна один із елементів. Є конфлікт Заходу з Росією по Арктиці, Сирії, Венесуелі. Але Україна з точки зору європейської безпеки є надважливим питанням. Тому США і Франція дають Росії час до 2020 року, щоб Кремль врегулював питання з Україною. За його словами, Україні зараз на дипломатичному рівні потрібно надавати конкретні аргументи. Приміром, що після повернення Росії в ПАРЄ права людини в РФ і далі порушуються. Особливо під час останніх масових протестів у Москві.

Києву треба співпрацювати із Великобританією (Лондон вважає, що необхідно переглянути повернення Росії до ПАРЄ через затримання та побиття демонстрантів у Москві – "24"). З конгресом і сенатом США. Можливо, з Китаєм, якому Україні є що запропонувати, особливо з точки зору інвестицій. Плюс говорити з великими друзями України – країнами Балтії. Щоб вони в ЄС впливали на рішення Франції і Німеччини щодо Росії,

– підкреслює Сергій Постоловський.

Можливе повернення Росії до "Великої вісімки", навіть якщо цього і не відбудеться – серйозний сигнал для України і нової влади зокрема. Потрібно виробити чітку стратегію щодо розв’язання конфлікту на сході України, повернення Криму, окреслити червоні лінії, які наша країна не переступить. На міжнародних перемовинах жорстко відстоювати національні інтереси України. Захід повинен зрозуміти, що російська політика – загроза всьому цивілізованому світу. І політика умиротворення призведе до протилежного результату.