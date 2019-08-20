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      Яким способом Росія перекидає на Донбас зброю і техніку: дані розвідки

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      Росія залізницею перекидає на Донбас зброю і боєприпаси
      Росія залізницею перекидає на Донбас зброю і боєприпаси / Ілюстративне фото

      Російські окупанти активно перевозять військову техніку та боєприпаси на тимчасово окупований Донбасу за допомогою залізниці. Наразі у регіоні сконцентровано російські запаси, які допоможуть ворогу вести війну протягом 14 днів.

      Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів спецпроекту "Донбас.Реалії", що основні запаси боєприпасів зосереджені на території окупованих районів Донеччини і Луганщини в 1 і 2 армійських корпусах збройних сил РФ.

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      Саме залізницею завозяться боєприпаси, які потім використовуються в повсякденній, бойовій діяльності, і під час бойових дій. Кількість військових вантажів дещо зменшилась. Це насамперед пов’язано з тим, що немає активних бойових дій,
      – пояснив Скібіцький.

      Спостерігачі ОБСЄ також постійно фіксують колони техніки та російські вантажівки, які вночі прямують в обхід пунктів пропуску. Так, у ніч на 22 липня безпілотник місії виявив колону з восьми вантажівок, що стояли біля лісосмуги за 2 кілометри від населеного пункту Степне Донецької області.

      Окрім того, російські розвідувальні літаки систематично моніторять територію України.

      "З початку цього року ми зафіксували більше 70 випадків, коли застосовувались літаки-розвідники, насамперед Су-24МР та Іл-20, які здійснювали розвідку нашої території. А в окремих випадках наближення до нашого державного кордону становило 15 кілометрів. Противник, по суті, бачить і може вести розвідувальну діяльність стосовно угруповання наших військ", – додав Скібіцький.

      Які сили тримає Росія на кордоні з Україною?Росія утримує понад 82 тисячі військових вздовж кордону з Україною, в анексованому Криму та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. У них на озброєнні є гаубиці, протитанкові гармати, "Гради" і танки. Весь цей час, в Кремлі цинічно наголошують, що не мають жодного стосунку до війни на Донбасі і їхніх солдатів нібито там немає.

      Загалом вздовж державного кордону України у Ростовській області РФ розміщено понад 25 батальйонних тактичних груп і активно формується 150-та мотострілецька дивізія.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Зброя Новини Росії Україна – Росія Залізниця
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