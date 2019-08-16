Що може змусити Путіна зупинити війну і піти з Донбасу: заява США

Президент Росії Володимир Путін – єдиний, хто може зупинити війну на Донбасі, забравши звідти свої війська та техніку. Змусити його піти з України можуть санкції Заходу, які жорстко б'ють по російській економіці.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю "Європейській правді" зауважив, що українська влада не може припинити конфлікт на Сході, адже все залежить від Росії. Проте, переговори Путіна і Зеленського щодо Донбасу є обнадійливими.

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Путін здатний зупинити цю війну хоч завтра. Він може просто сказати так званим "ЛНР" та "ДНР", щоб ті зупинилися. Він може забрати з Донбасу російську армію, спецслужби, російське озброєння – і все,

– наголосив дипломат.

За словами Тейлора, він не знає, про що думає і які плани будує Путін. Проте, представник США точно знає, що санкції тиснуть на Кремль і мають серйозний вплив на економіку РФ. Тому, люди у Москві, у тому числі й близьке оточення російського президента, шукають можливості послабити їх.

"Санкції тривають значно, значно довше, ніж прогнозували та уявляв собі і Путін, і його команда. Вони впливають і на російську економіку, і на конкретних людей, які обмежені у можливості подорожувати, активи яких заморожені. Це – реальний вплив. І я вірю, що через цей тиск Путін може ухвалити те рішення щодо Донбасу, про яке я кажу", – підсумував Тейлор.

Яких збитків зазанала РФ через санкції?Вперше Євросоюз ввів санкції проти Кремля у 2014 році через агресію в Криму і на Донбасі. З того часу, обмеження постійно продовжувалися через небажання Москви почати деескалацію ситуації та відмову повертати окупований півострів Україні.



Під санкції потрапили понад 200 громадян РФ і організацій, що займаються різною діяльністю в окупованому Криму і в так званих невизнаних республіках "ДНР" та "ЛНР".



Накопичені втрати від санкцій проти Москви становлять до 5% ВВП РФ, а це приблизно 50 мільярдів доларів.