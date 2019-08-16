Что может заставить Путина остановить войну и уйти с Донбасса: заявление США

Президент России Владимир Путин – единственный, кто может остановить войну на Донбассе, забрав оттуда свои войска и технику. Заставить его уйти из Украины могут санкции Запада, которые жестко бьют по российской экономике.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью "Европейской правде" отметил, что украинская власть не может прекратить конфликт на Востоке, ведь все зависит от России. Однако, переговоры Путина и Зеленского по Донбассу являются обнадеживающими.

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Путин способен остановить эту войну хоть завтра. Он может просто сказать так называемым "ЛНР" и "ДНР", чтобы те остановились. Он может забрать с Донбасса армию, спецслужбы, российское вооружение – и все,

– подчеркнул дипломат.

По словам Тейлора, он не знает, о чем думает и какие планы строит Путин. Однако, представитель США точно знает, что санкции давят на Кремль и оказывают серьезное влияние на экономику РФ. Поэтому, люди в Москве, в том числе и близкое окружение российского президента, ищут возможности ослабить их.

"Санкции действуют значительно, значительно дольше, чем прогнозировали и представлял себе и Путин, и его команда. Они влияют и на российскую экономику, и на конкретных людей, которые ограничены в возможности путешествовать, активы которых заморожены. Это – реальное влияние. И я верю , что из-за этого давления Путин может принять то решение по Донбассу, о котором я говорю", – подытожил Тейлор.

Какой ущерб понесла РФ из-за санкций?

Впервые Евросоюз ввел санкции против Кремля в 2014 году из-за агрессии в Крыму и на Донбассе. С тех пор ограничения постоянно продлевались из-за нежелания Москвы начать деэскалацию ситуации и отказ возвращать оккупированный полуостров Украине.



Под санкции попали более 200 граждан РФ и организаций, занимающихся различной деятельностью в оккупированном Крыму и в так называемых непризнанных республиках "ДНР" и "ЛНР".



Накопленные потери от санкций против Москвы составляют до 5% ВВП РФ, а это примерно 50 миллиардов долларов.