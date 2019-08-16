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      Что может заставить Путина остановить войну и уйти с Донбасса: заявление США

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      Санкции давят на РФ и могут заставить Путина убрать свои войска с Донбасса
      Санкции давят на РФ и могут заставить Путина убрать свои войска с Донбасса / РосСМИ

      Президент России Владимир Путин – единственный, кто может остановить войну на Донбассе, забрав оттуда свои войска и технику. Заставить его уйти из Украины могут санкции Запада, которые жестко бьют по российской экономике.

      Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью "Европейской правде" отметил, что украинская власть не может прекратить конфликт на Востоке, ведь все зависит от России. Однако, переговоры Путина и Зеленского по Донбассу являются обнадеживающими.

       Интересно: Готовность Зеленского к переговорам с Путиным вдохновляет, – Тейлор

      Путин способен остановить эту войну хоть завтра. Он может просто сказать так называемым "ЛНР" и "ДНР", чтобы те остановились. Он может забрать с Донбасса армию, спецслужбы, российское вооружение – и все,
      подчеркнул дипломат.

      По словам Тейлора, он не знает, о чем думает и какие планы строит Путин. Однако, представитель США точно знает, что санкции давят на Кремль и оказывают серьезное влияние на экономику РФ. Поэтому, люди в Москве, в том числе и близкое окружение российского президента, ищут возможности ослабить их.

      "Санкции действуют значительно, значительно дольше, чем прогнозировали и представлял себе и Путин, и его команда. Они влияют и на российскую экономику, и на конкретных людей, которые ограничены в возможности путешествовать, активы которых заморожены. Это – реальное влияние. И я верю , что из-за этого давления Путин может принять то решение по Донбассу, о котором я говорю", – подытожил Тейлор.

      Какой ущерб понесла РФ из-за санкций?
      Впервые Евросоюз ввел санкции против Кремля в 2014 году из-за агрессии в Крыму и на Донбассе. С тех пор ограничения постоянно продлевались из-за нежелания Москвы начать деэскалацию ситуации и отказ возвращать оккупированный полуостров Украине.

      Под санкции попали более 200 граждан РФ и организаций, занимающихся различной деятельностью в оккупированном Крыму и в так называемых непризнанных республиках "ДНР" и "ЛНР".

      Накопленные потери от санкций против Москвы составляют до 5% ВВП РФ, а это примерно 50 миллиардов долларов.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Путин Новости России Украина – Россия Санкции Война на Донбассе Новости США Новости Украины Новости политики
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