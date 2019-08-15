Готовность Зеленского к переговорам с Путиным вдохновляет, – Тейлор

Очень важно, что президент Украины Зеленский в моменты обострений "поднимает трубку и звонит Путину", чтобы эти обострения обсудить. Ведь единственный, кто может завершить войну – это президент России.

Переговоры вдохновляют

Готовность Президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным вдохновляет. Так считает временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, пишет "Европейская правда".

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Дипломат отметил: "Важно и замечательно то, что в моменты обострений президент Зеленский дважды поднимал трубку и звонил Путину, чтобы поговорить. Следовательно, пока существует возможность, чтобы президенты Украины и России обсуждали вопросы Донбасса, Черного моря, Керченского пролива".

Украинцы и россияне теперь в принципе способны об этом говорить, и для меня это новость, которая вдохновляет,

– отметил Тейлор.

О каких звонках Зеленского к Путину идет речь?

11 июля российский и украинский лидеры обсудили вопросы урегулирования военных действий на Донбассе и совместной работы по возврату находящихся с обеих сторон людей. Этот разговор – первый контакт Путина и Зеленского после избрания нового президента Украины. До этого у них не было ни телефонных, ни личных разговоров, ни обменов письменными посланиями.



Не было контактов и дальше, до 7 августа. 6 августа из-за обстрелов на Донбассе вблизи Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих, несмотря на объявленное 21 июля бессрочное перемирие. Тогда украинский президент немедленно позвонил российскому. Во второй беседе Зеленский попросил Путина повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев.



Уильям Тейлор – временный поверенный в делах США в Украине / Фото "Европейская правда"

Что изменилось при Зеленском

► По мнению Тейлора, первое, что изменилось – это отношение к украинцам на оккупированных территориях.

► Второе – появилось новое стремление к двусторонним переговорам с РФ.

► Важно и третье изменение: новый уровень заинтересованности в благополучии людей с обеих сторон линии разграничения.

Тейлор также отмечал, что идею введения миротворческой миссии ООН на Донбасс сих пор обсуждают как возможный инструмент решения конфликта.