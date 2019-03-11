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      ОБСЕ назвала задачи миротворческих войск на Донбассе

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      Миротворцы на Донбассе должны обеспечить выполнение Минских соглашений
      Миротворцы на Донбассе должны обеспечить выполнение Минских соглашений / Фото из открытых источников

      ОБСЕ поддерживает идею направления на оккупированные территории Донбасса миротворческой миссии ООН. Основной ее задачей в регионе должна быть реализация Минских договоренностей.

      Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью "Интерфаксу" отметил, что в выполнении Минских договоренностей сейчас наблюдается застой.

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      Если миротворческая операция поможет преодолеть тупик и реализовать Минские соглашения, я только буду "за". ОБСЕ была организацией, которая очень положительно отреагировала на эту идею. Однако сейчас мы видим, что нет единого понимания того, какой будет такая операция с точки зрения размера, сферы охвата мандата,
      – отметил он.

      Генсек ОБСЕ отметил, что именно его организация выступила с идеей о совместной с ООН миротворческой миссии, "совместной операции ООН-ОБСЕ". Однако, пока стороны конфликта на Донбассе далеки от общего понимания сценария размещения миротворцев в регионе.

      "Я хотел бы отметить одну вещь: такая операция должна будет выполнить то, что у нас есть, а это - Минские соглашения. Миротворческая операция не будет направлена ни на что иное, кроме этого. Боюсь, что пока нет аппетита для реализации Минска, мы также не сможем прийти к общему пониманию того, к чему может быть такая подобная операция", – заявил Гремінгер.

      Что такое миротворческая миссия?
      Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

      По какому сценарию миротворцы должны войти на Донбасс?
      Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко назвал лучшую модель миссии для Украины. Миротворческая миссия ООН должна разворачиваться на территории Донбасса по "хорватскому сценарию", а во главе должен стоять международная переходная администрация. Контингент миротворцев должен насчитываться от 25 до 50 тысяч солдат из разных стран мира.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Минские договоренности ОБСЕ Миротворческий контингент
      Источник: 24 Канал
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